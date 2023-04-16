النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

منظمة الصحة العالمية: مليون إصابة بفيروس "كورونا" في أوروبا

حالات الإصابة حول العالم ارتفعت إلى مليونين و91 ألف حالة

كشفت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس أنه تم تسجيل مليون إصابة بفيروس كورونا في أوروبا.

وكانت قد أظهرت بيانات مجمعة من منصة "وورلد ميترز" لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، أن عدد الإصابات ارتفع إلى مليونين و91 ألف حالة حتى صباح الخميس.

وكشفت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 516 ألفاً، وأن عدد الوفيات ارتفع إلى نحو 135 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وإيران وتركيا وبلجيكا والبرازيل.

وبلغت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة نحو 644 ألف إصابة، إلى جانب نحو 29 ألف وفاة، وسجلت إسبانيا نحو 181 ألف إصابة ونحو 19 ألف وفاة.

وسجلت إيطاليا نحو 165 ألف إصابة ونحو 21 ألفاً و600 وفاة، أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفاً و341 إصابة و3342 وفاة.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
منظمة الصحة العالمية: مليون إصابة بفيروس "كورونا" في أوروبا
سبق

كشفت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس أنه تم تسجيل مليون إصابة بفيروس كورونا في أوروبا.

وكانت قد أظهرت بيانات مجمعة من منصة "وورلد ميترز" لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، أن عدد الإصابات ارتفع إلى مليونين و91 ألف حالة حتى صباح الخميس.

وكشفت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 516 ألفاً، وأن عدد الوفيات ارتفع إلى نحو 135 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وإيران وتركيا وبلجيكا والبرازيل.

وبلغت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة نحو 644 ألف إصابة، إلى جانب نحو 29 ألف وفاة، وسجلت إسبانيا نحو 181 ألف إصابة ونحو 19 ألف وفاة.

وسجلت إيطاليا نحو 165 ألف إصابة ونحو 21 ألفاً و600 وفاة، أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفاً و341 إصابة و3342 وفاة.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
01:50 PM

منظمة الصحة العالمية: مليون إصابة بفيروس "كورونا" في أوروبا

حالات الإصابة حول العالم ارتفعت إلى مليونين و91 ألف حالة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
477

كشفت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس أنه تم تسجيل مليون إصابة بفيروس كورونا في أوروبا.

وكانت قد أظهرت بيانات مجمعة من منصة "وورلد ميترز" لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، أن عدد الإصابات ارتفع إلى مليونين و91 ألف حالة حتى صباح الخميس.

وكشفت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 516 ألفاً، وأن عدد الوفيات ارتفع إلى نحو 135 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وإيران وتركيا وبلجيكا والبرازيل.

وبلغت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة نحو 644 ألف إصابة، إلى جانب نحو 29 ألف وفاة، وسجلت إسبانيا نحو 181 ألف إصابة ونحو 19 ألف وفاة.

وسجلت إيطاليا نحو 165 ألف إصابة ونحو 21 ألفاً و600 وفاة، أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفاً و341 إصابة و3342 وفاة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,277
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,606
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,154
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,311

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة