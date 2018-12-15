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أمطار متفرقة على العاصمة والسماء ملبدة بالغيوم

الأرصاد نبّهت من استمرارها حتى الثامنة مساء

هطلت اليوم أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة على مدينة الرياض، شملت أنحاء متفرقة من العاصمة، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت في وقت سابق اليوم، تنبيهًا لاستمرار حالة الأتربة المثارة والأمطار الرعدية، مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية حتى الثامنة من مساء اليوم، بالعاصمة ومعظم محافظات المنطقة.

أمطار حالة الطقس الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار متفرقة على العاصمة والسماء ملبدة بالغيوم
سبق

هطلت اليوم أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة على مدينة الرياض، شملت أنحاء متفرقة من العاصمة، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت في وقت سابق اليوم، تنبيهًا لاستمرار حالة الأتربة المثارة والأمطار الرعدية، مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية حتى الثامنة من مساء اليوم، بالعاصمة ومعظم محافظات المنطقة.

15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
12:08 PM

أمطار متفرقة على العاصمة والسماء ملبدة بالغيوم

الأرصاد نبّهت من استمرارها حتى الثامنة مساء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هطلت اليوم أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة على مدينة الرياض، شملت أنحاء متفرقة من العاصمة، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت في وقت سابق اليوم، تنبيهًا لاستمرار حالة الأتربة المثارة والأمطار الرعدية، مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية حتى الثامنة من مساء اليوم، بالعاصمة ومعظم محافظات المنطقة.

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