أمطار متفرقة على العاصمة والسماء ملبدة بالغيوم

الأرصاد نبّهت من استمرارها حتى الثامنة مساء

هطلت اليوم أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة على مدينة الرياض، شملت أنحاء متفرقة من العاصمة، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت في وقت سابق اليوم، تنبيهًا لاستمرار حالة الأتربة المثارة والأمطار الرعدية، مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية حتى الثامنة من مساء اليوم، بالعاصمة ومعظم محافظات المنطقة.