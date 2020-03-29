وقال الوزير "جابر" في وقت سابق الأحد، إن عدد الحالات الجديدة المكتشفة بلغ 13حالة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في هذا البلد إلى 259 حالة.

وتفصيلاً، قال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: "إن الحالتين تعودان لمصابين أحدهما عمره 64 عاماً، والآخر عمره 77 عاماً".

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الأحد، تسجيل حالتي وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا فيروس كورونا إلى 3 حالات وفاة.

الأردن.. حالتا وفاة جديدة بكورونا ترفع الوفيات إلى 3 حالات صحيفة سبق الإلكترونية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-29 أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الأحد، تسجيل حالتي وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا فيروس كورونا إلى 3 حالات وفاة. وتفصيلاً، قال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: "إن الحالتين تعودان لمصابين أحدهما عمره 64 عاماً، والآخر عمره 77 عاماً". وقال الوزير "جابر" في وقت سابق الأحد، إن عدد الحالات الجديدة المكتشفة بلغ 13حالة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في هذا البلد إلى 259 حالة.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441 09:39 PM

اخر تعديل 30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441 03:32 AM

الأردن.. حالتا وفاة جديدة بكورونا ترفع الوفيات إلى 3 حالات سجلت 13 إصابة جديدة ليرتفع عدد المصابين إلى 259 حالة





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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الأحد، تسجيل حالتي وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا فيروس كورونا إلى 3 حالات وفاة.

وتفصيلاً، قال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: "إن الحالتين تعودان لمصابين أحدهما عمره 64 عاماً، والآخر عمره 77 عاماً".

وقال الوزير "جابر" في وقت سابق الأحد، إن عدد الحالات الجديدة المكتشفة بلغ 13حالة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في هذا البلد إلى 259 حالة.