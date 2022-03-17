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فلامنغو: عينة إيجابية لخيسوس في فايروس "كورونا"

أعلن نادي فلامنغو البرازيلي أمس الاثنين أن مدربه البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني السابق للهلال ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا.


ونقلت شبكة ESPN التلفزيونية أن النادي أعلن أن المدير الفني البرتغالي حالته ”مستقرة“، وخضع لاختبار وفي انتظار النتيجة.

وقال النادي: ”جيسوس حالياً تحت رعاية القسم الطبي“، ويأتي ذلك بعد إعلان النادي تعليق التدريبات لمدة أسبوع على الأقل بعد قرار إيقاف النشاط الرياضي في البلاد.

وأضاف النادي أن اختبارات فيروس كورونا للكشف عن وجود Covid-19 بين لاعبي النادي والجهاز الفني قد اختتمت بعد ظهر يوم الاثنين.

وأفاد النادي أن المدرب جيسوس أجرى أول اختبار لـ Covid-19 وكانت النتيجة إيجابية لكن يتم التحقق حالياً من النتيجة.

ويخضع المدير الفني السابق للهلال للرعاية في المركز الطبي لفلامنغو وحالته الصحية مستقرة بينما كانت نتيجة اختبارات باقي اللاعبين والجهاز الفني والمدربين سلبية لـ Covid-19.

وكان جيسوس قد طالب يوم الأحد بإيقاف النشاط الكروي في البرازيل قائلاً: ”اللاعبون بحاجة إلى الحماية لأنهم ليسوا بشراً خارقين“.

البرازيل فلامنغو جورجي جيسوس فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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فلامنغو: عينة إيجابية لخيسوس في فايروس "كورونا"
سبق

أعلن نادي فلامنغو البرازيلي أمس الاثنين أن مدربه البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني السابق للهلال ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا.


ونقلت شبكة ESPN التلفزيونية أن النادي أعلن أن المدير الفني البرتغالي حالته ”مستقرة“، وخضع لاختبار وفي انتظار النتيجة.

وقال النادي: ”جيسوس حالياً تحت رعاية القسم الطبي“، ويأتي ذلك بعد إعلان النادي تعليق التدريبات لمدة أسبوع على الأقل بعد قرار إيقاف النشاط الرياضي في البلاد.

وأضاف النادي أن اختبارات فيروس كورونا للكشف عن وجود Covid-19 بين لاعبي النادي والجهاز الفني قد اختتمت بعد ظهر يوم الاثنين.

وأفاد النادي أن المدرب جيسوس أجرى أول اختبار لـ Covid-19 وكانت النتيجة إيجابية لكن يتم التحقق حالياً من النتيجة.

ويخضع المدير الفني السابق للهلال للرعاية في المركز الطبي لفلامنغو وحالته الصحية مستقرة بينما كانت نتيجة اختبارات باقي اللاعبين والجهاز الفني والمدربين سلبية لـ Covid-19.

وكان جيسوس قد طالب يوم الأحد بإيقاف النشاط الكروي في البرازيل قائلاً: ”اللاعبون بحاجة إلى الحماية لأنهم ليسوا بشراً خارقين“.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
01:26 AM
اخر تعديل
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
01:54 AM

فلامنغو: عينة إيجابية لخيسوس في فايروس "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي فلامنغو البرازيلي أمس الاثنين أن مدربه البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني السابق للهلال ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا.


ونقلت شبكة ESPN التلفزيونية أن النادي أعلن أن المدير الفني البرتغالي حالته ”مستقرة“، وخضع لاختبار وفي انتظار النتيجة.

وقال النادي: ”جيسوس حالياً تحت رعاية القسم الطبي“، ويأتي ذلك بعد إعلان النادي تعليق التدريبات لمدة أسبوع على الأقل بعد قرار إيقاف النشاط الرياضي في البلاد.

وأضاف النادي أن اختبارات فيروس كورونا للكشف عن وجود Covid-19 بين لاعبي النادي والجهاز الفني قد اختتمت بعد ظهر يوم الاثنين.

وأفاد النادي أن المدرب جيسوس أجرى أول اختبار لـ Covid-19 وكانت النتيجة إيجابية لكن يتم التحقق حالياً من النتيجة.

ويخضع المدير الفني السابق للهلال للرعاية في المركز الطبي لفلامنغو وحالته الصحية مستقرة بينما كانت نتيجة اختبارات باقي اللاعبين والجهاز الفني والمدربين سلبية لـ Covid-19.

وكان جيسوس قد طالب يوم الأحد بإيقاف النشاط الكروي في البرازيل قائلاً: ”اللاعبون بحاجة إلى الحماية لأنهم ليسوا بشراً خارقين“.

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