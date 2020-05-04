كورونا.. فرنسا تتجاوز 25 ألف حالة وفاة بالفيروس

تراجع عدد الأشخاص في وحدات الرعاية المركزة إلى 3696 شخصاً

أظهرت بيانات حكومية أن عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في فرنسا زاد 306 حالات ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 25201 حالة اليوم الاثنين في أعلى معدل زيادة خلال أربعة أيام.

ووفق رويترز توفي يوم أمس الأحد 135 شخصاً فقط ولكن عادة ما تتأخر البيانات التي ترد من دور المسنين أيام الآحاد فلذلك تكون الأرقام متراجعة.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن عدد الأشخاص الموجودين في وحدات الرعاية المركزة تراجع إلى 3696 شخصاً مقابل 3819 شخصاً يوم أمس الأحد في تراجع لليوم السادس والعشرين على التوالي.