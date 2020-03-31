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"فيفا" يعتزم تقديم مساعدات لكرة القدم العالمية بمليار ونصف المليار دولار

أكّد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الثلاثاء؛ أنه يعتزم تقديم مساعدات لكرة القدم العالمية، بعد أن أغرق وباء فيروس كورونا المستجدّ الأنديةَ والبطولات فى ركودٍ ماليٍّ غير مسبوق.

وقال الاتحاد الدولي: إن لديه 1,5 مليار دولار (1,36 مليار يورو) احتياطي، إنه يفكّر في سبل مساعدة مجتمع كرة القدم العالمي.

وأضاف أن الشكل الذي ستتّخذه هذه المساعدة قيد الدراسة والمناقشة حاليًّا بالتعاون مع أعضاء الاتحاد والاتحادات المحلية والشركاء الآخرين.

وكان الفيفا قد أعلن في وقت سابق أنه أنشأ مجموعة عمل تساعد الاتحادات القارّيّة للحدّ من تأثير أزمة فيروس "كوفيد-19".

وأدى انتشار فيروس "كوفيد - 19" إلى شلل شبه كامل في الحركة الرياضية حول العالم، بما في ذلك تعليق البطولات الكروية الخمس الكبرى، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) إلى أجلٍ غير مسمّى، كما أسفر عن إرجاء كأس أوروبا وكوبا أميركا 2020، إلى العام المقبل.

فيفا كرة القدم العالمية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"فيفا" يعتزم تقديم مساعدات لكرة القدم العالمية بمليار ونصف المليار دولار
سبق

أكّد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الثلاثاء؛ أنه يعتزم تقديم مساعدات لكرة القدم العالمية، بعد أن أغرق وباء فيروس كورونا المستجدّ الأنديةَ والبطولات فى ركودٍ ماليٍّ غير مسبوق.

وقال الاتحاد الدولي: إن لديه 1,5 مليار دولار (1,36 مليار يورو) احتياطي، إنه يفكّر في سبل مساعدة مجتمع كرة القدم العالمي.

وأضاف أن الشكل الذي ستتّخذه هذه المساعدة قيد الدراسة والمناقشة حاليًّا بالتعاون مع أعضاء الاتحاد والاتحادات المحلية والشركاء الآخرين.

وكان الفيفا قد أعلن في وقت سابق أنه أنشأ مجموعة عمل تساعد الاتحادات القارّيّة للحدّ من تأثير أزمة فيروس "كوفيد-19".

وأدى انتشار فيروس "كوفيد - 19" إلى شلل شبه كامل في الحركة الرياضية حول العالم، بما في ذلك تعليق البطولات الكروية الخمس الكبرى، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) إلى أجلٍ غير مسمّى، كما أسفر عن إرجاء كأس أوروبا وكوبا أميركا 2020، إلى العام المقبل.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
08:58 PM

"فيفا" يعتزم تقديم مساعدات لكرة القدم العالمية بمليار ونصف المليار دولار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الثلاثاء؛ أنه يعتزم تقديم مساعدات لكرة القدم العالمية، بعد أن أغرق وباء فيروس كورونا المستجدّ الأنديةَ والبطولات فى ركودٍ ماليٍّ غير مسبوق.

وقال الاتحاد الدولي: إن لديه 1,5 مليار دولار (1,36 مليار يورو) احتياطي، إنه يفكّر في سبل مساعدة مجتمع كرة القدم العالمي.

وأضاف أن الشكل الذي ستتّخذه هذه المساعدة قيد الدراسة والمناقشة حاليًّا بالتعاون مع أعضاء الاتحاد والاتحادات المحلية والشركاء الآخرين.

وكان الفيفا قد أعلن في وقت سابق أنه أنشأ مجموعة عمل تساعد الاتحادات القارّيّة للحدّ من تأثير أزمة فيروس "كوفيد-19".

وأدى انتشار فيروس "كوفيد - 19" إلى شلل شبه كامل في الحركة الرياضية حول العالم، بما في ذلك تعليق البطولات الكروية الخمس الكبرى، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) إلى أجلٍ غير مسمّى، كما أسفر عن إرجاء كأس أوروبا وكوبا أميركا 2020، إلى العام المقبل.

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