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هذا ما قاله رئيس مجموعة هيوسونغ عقب اتفاقية مصنع ألياف الكربون مع أرامكو

اتفق الجانبان على العمل المشترك في الكمياويات وأنظمة الطاقة الكهربائية

ذكرت مجموعة هيوسونغ، الشركة العملاقة للنسيج في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أنها وقّعت على مذكرة تفاهم مع شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة للبترول في العالم، للتعاون في تكنولوجيا ألياف الكربون.

واتفق رئيس مجموعة هيوسونغ والرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين حسن الناصر، على التعاون في تطوير تكنولوجيا إنتاج ألياف الكربون وتطبيقها.

وبموجب الاتفاق؛ سينظر الجانبان في خطتهما لبناء مصنع لصناعة ألياف الكربون في المملكة العربية السعودية، وإجراء الدراسة المشتركة، والقيام بالأنشطة لتطوير تكنولوجيا ألياف الكربون.

يشار إلى أن ألياف الكربون، هي مادة رئيسية لتخزين الطاقة الهيدروجينية بصورة آمنة، ونقلها، وتتميز بخفة الوزن وتحملها للضغط العالي.

يشار إلى أن مجموعة هيوسونغ، واحدة من كبرى الشركات الرائدة لإنتاج ألياف الكربون، تدير مصنعًا بسعة 2.000 طن في كوريا الجنوبية. كما اتفق الجانبان على العمل المشترك في الكمياويات وأنظمة الطاقة الكهربائية وغيرها من المجالات.

وتعتبر مذكرة التفاهم الموقّعة بين هيويونغ وأرامكو، الأكبر من بين سلسة من الصفقات بين الشركات الكورية الجنوبية وأرامكو الموقّعة بمناسبة زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى سيؤول يوم الأربعاء.

وقال رئيس مجموعة هيوسونغ جو هيون- جون: "نتطلع لنمو المشاريع المستقبلية على رأس صناعة ألياف الكربون عبر الدمج بين معرفة إدارة شركة أرامكو وتقنيات هيوسونغ الفريدة".

ووقّعت أرامكو السعودية على اتفاقيات مع شركة هيونداي للصناعات الثقيلة المصنعة للسفن؛ لبناء شركة مشتركة لتصنيع محركات ومنشآت أخرى في المملكة، وأن شركة داليم للإنشاء ستتعاون في مشاريع البتروكيماويات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هذا ما قاله رئيس مجموعة هيوسونغ عقب اتفاقية مصنع ألياف الكربون مع أرامكو
سبق

ذكرت مجموعة هيوسونغ، الشركة العملاقة للنسيج في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أنها وقّعت على مذكرة تفاهم مع شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة للبترول في العالم، للتعاون في تكنولوجيا ألياف الكربون.

واتفق رئيس مجموعة هيوسونغ والرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين حسن الناصر، على التعاون في تطوير تكنولوجيا إنتاج ألياف الكربون وتطبيقها.

وبموجب الاتفاق؛ سينظر الجانبان في خطتهما لبناء مصنع لصناعة ألياف الكربون في المملكة العربية السعودية، وإجراء الدراسة المشتركة، والقيام بالأنشطة لتطوير تكنولوجيا ألياف الكربون.

يشار إلى أن ألياف الكربون، هي مادة رئيسية لتخزين الطاقة الهيدروجينية بصورة آمنة، ونقلها، وتتميز بخفة الوزن وتحملها للضغط العالي.

يشار إلى أن مجموعة هيوسونغ، واحدة من كبرى الشركات الرائدة لإنتاج ألياف الكربون، تدير مصنعًا بسعة 2.000 طن في كوريا الجنوبية. كما اتفق الجانبان على العمل المشترك في الكمياويات وأنظمة الطاقة الكهربائية وغيرها من المجالات.

وتعتبر مذكرة التفاهم الموقّعة بين هيويونغ وأرامكو، الأكبر من بين سلسة من الصفقات بين الشركات الكورية الجنوبية وأرامكو الموقّعة بمناسبة زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى سيؤول يوم الأربعاء.

وقال رئيس مجموعة هيوسونغ جو هيون- جون: "نتطلع لنمو المشاريع المستقبلية على رأس صناعة ألياف الكربون عبر الدمج بين معرفة إدارة شركة أرامكو وتقنيات هيوسونغ الفريدة".

ووقّعت أرامكو السعودية على اتفاقيات مع شركة هيونداي للصناعات الثقيلة المصنعة للسفن؛ لبناء شركة مشتركة لتصنيع محركات ومنشآت أخرى في المملكة، وأن شركة داليم للإنشاء ستتعاون في مشاريع البتروكيماويات.

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
08:28 AM

هذا ما قاله رئيس مجموعة هيوسونغ عقب اتفاقية مصنع ألياف الكربون مع أرامكو

اتفق الجانبان على العمل المشترك في الكمياويات وأنظمة الطاقة الكهربائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت مجموعة هيوسونغ، الشركة العملاقة للنسيج في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أنها وقّعت على مذكرة تفاهم مع شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة للبترول في العالم، للتعاون في تكنولوجيا ألياف الكربون.

واتفق رئيس مجموعة هيوسونغ والرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين حسن الناصر، على التعاون في تطوير تكنولوجيا إنتاج ألياف الكربون وتطبيقها.

وبموجب الاتفاق؛ سينظر الجانبان في خطتهما لبناء مصنع لصناعة ألياف الكربون في المملكة العربية السعودية، وإجراء الدراسة المشتركة، والقيام بالأنشطة لتطوير تكنولوجيا ألياف الكربون.

يشار إلى أن ألياف الكربون، هي مادة رئيسية لتخزين الطاقة الهيدروجينية بصورة آمنة، ونقلها، وتتميز بخفة الوزن وتحملها للضغط العالي.

يشار إلى أن مجموعة هيوسونغ، واحدة من كبرى الشركات الرائدة لإنتاج ألياف الكربون، تدير مصنعًا بسعة 2.000 طن في كوريا الجنوبية. كما اتفق الجانبان على العمل المشترك في الكمياويات وأنظمة الطاقة الكهربائية وغيرها من المجالات.

وتعتبر مذكرة التفاهم الموقّعة بين هيويونغ وأرامكو، الأكبر من بين سلسة من الصفقات بين الشركات الكورية الجنوبية وأرامكو الموقّعة بمناسبة زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى سيؤول يوم الأربعاء.

وقال رئيس مجموعة هيوسونغ جو هيون- جون: "نتطلع لنمو المشاريع المستقبلية على رأس صناعة ألياف الكربون عبر الدمج بين معرفة إدارة شركة أرامكو وتقنيات هيوسونغ الفريدة".

ووقّعت أرامكو السعودية على اتفاقيات مع شركة هيونداي للصناعات الثقيلة المصنعة للسفن؛ لبناء شركة مشتركة لتصنيع محركات ومنشآت أخرى في المملكة، وأن شركة داليم للإنشاء ستتعاون في مشاريع البتروكيماويات.

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