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بالفيديو.. جماهير نادي النصر تعتدي على حافلة اللاعبين

بعد الخروج من كأس الملك

قامت جماهير النصر بالاعتداء على الحافلة المقلة للفريق وذلك برميها بالقوارير تعبيراً منها عن استيائها من خسارة فريقها أمام الباطن وخروجه من ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وعبرت الجماهير النصراوية عن غضبها على لاعبي الفريق في مواقع التواصل الاجتماعي واصفة أداء لاعبي فريقها بالمهزلة.

وكان النصر قد خرج من ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد خسارته من فريق الباطن بهدف دون مقابل في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بالفيديو.. جماهير نادي النصر تعتدي على حافلة اللاعبين
سبق

قامت جماهير النصر بالاعتداء على الحافلة المقلة للفريق وذلك برميها بالقوارير تعبيراً منها عن استيائها من خسارة فريقها أمام الباطن وخروجه من ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وعبرت الجماهير النصراوية عن غضبها على لاعبي الفريق في مواقع التواصل الاجتماعي واصفة أداء لاعبي فريقها بالمهزلة.

وكان النصر قد خرج من ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد خسارته من فريق الباطن بهدف دون مقابل في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
11:21 PM
اخر تعديل
23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439
01:53 AM

بالفيديو.. جماهير نادي النصر تعتدي على حافلة اللاعبين

بعد الخروج من كأس الملك

A A A
عبدالعزيز السلمي - الرياض
42
21,174

قامت جماهير النصر بالاعتداء على الحافلة المقلة للفريق وذلك برميها بالقوارير تعبيراً منها عن استيائها من خسارة فريقها أمام الباطن وخروجه من ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وعبرت الجماهير النصراوية عن غضبها على لاعبي الفريق في مواقع التواصل الاجتماعي واصفة أداء لاعبي فريقها بالمهزلة.

وكان النصر قد خرج من ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد خسارته من فريق الباطن بهدف دون مقابل في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

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