قامت جماهير النصر بالاعتداء على الحافلة المقلة للفريق وذلك برميها بالقوارير تعبيراً منها عن استيائها من خسارة فريقها أمام الباطن وخروجه من ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وعبرت الجماهير النصراوية عن غضبها على لاعبي الفريق في مواقع التواصل الاجتماعي واصفة أداء لاعبي فريقها بالمهزلة.
وكان النصر قد خرج من ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد خسارته من فريق الباطن بهدف دون مقابل في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
بالفيديو.. جماهير نادي النصر تعتدي على حافلة اللاعبين
بعد الخروج من كأس الملك
قامت جماهير النصر بالاعتداء على الحافلة المقلة للفريق وذلك برميها بالقوارير تعبيراً منها عن استيائها من خسارة فريقها أمام الباطن وخروجه من ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وعبرت الجماهير النصراوية عن غضبها على لاعبي الفريق في مواقع التواصل الاجتماعي واصفة أداء لاعبي فريقها بالمهزلة.
وكان النصر قد خرج من ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد خسارته من فريق الباطن بهدف دون مقابل في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
قامت جماهير النصر بالاعتداء على الحافلة المقلة للفريق وذلك برميها بالقوارير تعبيراً منها عن استيائها من خسارة فريقها أمام الباطن وخروجه من ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
بالفيديو.. جماهير نادي النصر تعتدي على حافلة اللاعبين
بعد الخروج من كأس الملك
قامت جماهير النصر بالاعتداء على الحافلة المقلة للفريق وذلك برميها بالقوارير تعبيراً منها عن استيائها من خسارة فريقها أمام الباطن وخروجه من ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وعبرت الجماهير النصراوية عن غضبها على لاعبي الفريق في مواقع التواصل الاجتماعي واصفة أداء لاعبي فريقها بالمهزلة.
وكان النصر قد خرج من ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد خسارته من فريق الباطن بهدف دون مقابل في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.