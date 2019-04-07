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شاهد.. "الشيحة" يرعى انطلاق ملتقى الرياض من "الوريد إلى الوريد"

ناقش في يومه الأول كيفية إيجاد متبرعين بالدم والفحص بطريقة مثالية

انطلق مؤخرًا المؤتمر العلمي من "الوريد إلى الوريد" بالرياض، تحت إشراف المختبر الإقليمي وبنك الدم، بحضور كبير شارك فيه عدد كبير من المحاضرين السعوديين، وتحت رعاية مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة بالإنابة الدكتور سطام بن عبدالعزيز الشيحة.

وأبدى "الشيحة" سعادته بالنجاح في اليوم الأول بتواجد الكفاءات الطبية السعودية التي تساهم في ارتفاع مستوى الأداء الصحي والمخبري والاهتمام الكبير في عدد الحضور.

من جانبه أكد مدير المختبر الإقليمي بالرياض الدكتور كامل بن محمد الحرشان، أن ما تحقق في اليوم الأول للملتقى العلمي من الوريد إلى الوريد يدعو للفخر؛ حيث شارك فيه ١٣ محاضرًا وعدد المسجلين في الملتقى وصل إلى ٣٠٠ مشارك؛ مبينًا أن هذه هي البداية والقادم سيكون عددًا من الملتقيات التي ستسهم بالارتقاء في الخدمات المخبرية من خلال خطة مستقبلية ينتهجها المختبر الإقليمي وبنك الدم بدعم من قِبَل المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض.

وناقش الملتقى في يومه الأول كيفية إيجاد متبرعين بالدم، وفحص الدم بطريقة مثالية وطرق نقله بسرعة وسهولة دون أخطاء وتجنب أي مشاكل تحدث في المستقبل، بالإضافة للعديد من الورش التي تغطي معظم جوانب التبرع بالدم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "الشيحة" يرعى انطلاق ملتقى الرياض من "الوريد إلى الوريد"
سبق

انطلق مؤخرًا المؤتمر العلمي من "الوريد إلى الوريد" بالرياض، تحت إشراف المختبر الإقليمي وبنك الدم، بحضور كبير شارك فيه عدد كبير من المحاضرين السعوديين، وتحت رعاية مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة بالإنابة الدكتور سطام بن عبدالعزيز الشيحة.

وأبدى "الشيحة" سعادته بالنجاح في اليوم الأول بتواجد الكفاءات الطبية السعودية التي تساهم في ارتفاع مستوى الأداء الصحي والمخبري والاهتمام الكبير في عدد الحضور.

من جانبه أكد مدير المختبر الإقليمي بالرياض الدكتور كامل بن محمد الحرشان، أن ما تحقق في اليوم الأول للملتقى العلمي من الوريد إلى الوريد يدعو للفخر؛ حيث شارك فيه ١٣ محاضرًا وعدد المسجلين في الملتقى وصل إلى ٣٠٠ مشارك؛ مبينًا أن هذه هي البداية والقادم سيكون عددًا من الملتقيات التي ستسهم بالارتقاء في الخدمات المخبرية من خلال خطة مستقبلية ينتهجها المختبر الإقليمي وبنك الدم بدعم من قِبَل المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض.

وناقش الملتقى في يومه الأول كيفية إيجاد متبرعين بالدم، وفحص الدم بطريقة مثالية وطرق نقله بسرعة وسهولة دون أخطاء وتجنب أي مشاكل تحدث في المستقبل، بالإضافة للعديد من الورش التي تغطي معظم جوانب التبرع بالدم.

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
09:19 AM

شاهد.. "الشيحة" يرعى انطلاق ملتقى الرياض من "الوريد إلى الوريد"

ناقش في يومه الأول كيفية إيجاد متبرعين بالدم والفحص بطريقة مثالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلق مؤخرًا المؤتمر العلمي من "الوريد إلى الوريد" بالرياض، تحت إشراف المختبر الإقليمي وبنك الدم، بحضور كبير شارك فيه عدد كبير من المحاضرين السعوديين، وتحت رعاية مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة بالإنابة الدكتور سطام بن عبدالعزيز الشيحة.

وأبدى "الشيحة" سعادته بالنجاح في اليوم الأول بتواجد الكفاءات الطبية السعودية التي تساهم في ارتفاع مستوى الأداء الصحي والمخبري والاهتمام الكبير في عدد الحضور.

من جانبه أكد مدير المختبر الإقليمي بالرياض الدكتور كامل بن محمد الحرشان، أن ما تحقق في اليوم الأول للملتقى العلمي من الوريد إلى الوريد يدعو للفخر؛ حيث شارك فيه ١٣ محاضرًا وعدد المسجلين في الملتقى وصل إلى ٣٠٠ مشارك؛ مبينًا أن هذه هي البداية والقادم سيكون عددًا من الملتقيات التي ستسهم بالارتقاء في الخدمات المخبرية من خلال خطة مستقبلية ينتهجها المختبر الإقليمي وبنك الدم بدعم من قِبَل المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض.

وناقش الملتقى في يومه الأول كيفية إيجاد متبرعين بالدم، وفحص الدم بطريقة مثالية وطرق نقله بسرعة وسهولة دون أخطاء وتجنب أي مشاكل تحدث في المستقبل، بالإضافة للعديد من الورش التي تغطي معظم جوانب التبرع بالدم.

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