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"الدفاع الإماراتية" تعلن شراء منظومة دفاع جوية من كوريا الجنوبية بقيمة 3.5 مليار دولار

قالت إنها ستشكّل إضافة نوعية لقدرات وإمكانيات الدفاع الجوي الوطنية

‬أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أنها تعتزم شراء منظومة الدفاع الجوية الكورية الجنوبية (MSAM)، وأن قيمة الصفقة قد تصل إلى نحو 3.5 مليار دولار أمريكي.

وفي تغريدة عبر "تويتر" قالت الوزارة، إنها تعتزم "الاستحواذ على منظومة الدفاع الجوية الكورية (MSAM) والتي ستشكل إضافة نوعية لقدرات وإمكانيات الدفاع الجوي الوطنية"، موضحةً أن قيمة الصفقة قد تصل إلى نحو 3.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل نحو 12.9مليار درهم).

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الدفاع الإماراتية" تعلن شراء منظومة دفاع جوية من كوريا الجنوبية بقيمة 3.5 مليار دولار
سبق

‬أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أنها تعتزم شراء منظومة الدفاع الجوية الكورية الجنوبية (MSAM)، وأن قيمة الصفقة قد تصل إلى نحو 3.5 مليار دولار أمريكي.

وفي تغريدة عبر "تويتر" قالت الوزارة، إنها تعتزم "الاستحواذ على منظومة الدفاع الجوية الكورية (MSAM) والتي ستشكل إضافة نوعية لقدرات وإمكانيات الدفاع الجوي الوطنية"، موضحةً أن قيمة الصفقة قد تصل إلى نحو 3.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل نحو 12.9مليار درهم).

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
05:04 PM

"الدفاع الإماراتية" تعلن شراء منظومة دفاع جوية من كوريا الجنوبية بقيمة 3.5 مليار دولار

قالت إنها ستشكّل إضافة نوعية لقدرات وإمكانيات الدفاع الجوي الوطنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أنها تعتزم شراء منظومة الدفاع الجوية الكورية الجنوبية (MSAM)، وأن قيمة الصفقة قد تصل إلى نحو 3.5 مليار دولار أمريكي.

وفي تغريدة عبر "تويتر" قالت الوزارة، إنها تعتزم "الاستحواذ على منظومة الدفاع الجوية الكورية (MSAM) والتي ستشكل إضافة نوعية لقدرات وإمكانيات الدفاع الجوي الوطنية"، موضحةً أن قيمة الصفقة قد تصل إلى نحو 3.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل نحو 12.9مليار درهم).

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