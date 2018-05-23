مدير صحة الطائف: البداية بمكتبي.. طبقوا شعار "نراجع معك" على جميع الإدارات

وجه مدير الشؤون الصحية بالطائف الصيدلي صالح بن سعد المؤنس ,كافة المستشفيات والإدرات والأقسام ,بالتعاون التام مع إدارة المراجعة الداخلية لتنفيذ أعمالها المختلفة تحت شعار" نراجع معك"، من خلال الشراكة بين الإدارات المختلفة.

وطالب بإخضاع مكتبه وكافة الأقسام التابعة إلى المراجعة الشاملة من قبل أعضاء الإدارة كبداية لانطلاق المشروع ,حيث قام الفريق بتفقد آلية العمل والسياسات والإجراءات المعمول بها في مكتب مدير الشؤون الصحية, ورصد الملفات الشاملة ,وأجهزة الكمبيوتر لمعرفة مدى استخدام أي برامج غير أصلية, كما اطلع وفد المراجعة الداخلية برئاسة مدير الإدارة عبدالرحمن الغامدي على منظومة العمل الشامل في المكتب والإدارات التي ترتبط بمدير الشؤون الصحية.. وشدد المؤنس على كافة الإدارات بضرورة العمل على التعاون مع إدارة المراجعة الداخلية لتنفيذ برنامجها الطموح "نراجع معك" باعتبار أن ذلك نوع من أنواع الحماية ,وتلافي الملاحظات والسلبيات ,وتعزيز الإيجابيات والاستفادة منها في الارتقاء بالأداء وتحقيق الأهداف المنشودة ,كما شدد على الإدارات ذات العلاقة بضرورة الوضوح لأعضاء الإدارة والعمل بشفافية مطلقة ,باعتبار أن الشفافية والوضوح هما الأساس في العمل ,وليس هناك ما يدعو إلى خلاف ذلك.

من جانبه قال مدير إدارة المراجعة الداخلية بصحة الطائف عبدالرحمن الغامدي إن انطلاقة عملنا بكل قوة من مكتب سعادة مدير الشؤون الصحية ,والتوجيه بالبداية القوية من مكتبه أعطانا دفعة لبذل المزيد من الجهد في سبيل مساندة زملائنا في كافة الإدارات والأقسام ومساعدتهم في اكتشاف الأخطاء مبكراً والعمل على تلافي أي ملاحظات فوراً لتتوافق مع الأنظمة والتعليمات ,موضحاً أن إدارته تقوم بتقديم العون والمساعدة لجميع الإدارات ,كما تقوم بمراقبة الخطط وتنفيذها وتحديد أي انحرافات ورصد أسبابها والعمل على معالجتها بالشكل المطلوب ,كما أن الإدارة تقوم بالعمل على تحقيق رفع الإنتاجية ,وفحص الأعمال المختلفة في المجالات المحاسبية والمالية والتشغيلية ,وتقييم الإدارات لرفع مستواها ومساعدة الجهات العليا على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصحيح.

******أبرز مهام وأهداف المراجعة الداخلية******

-تقويم أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك النظام المحاسبي، بالتحقق من سلامتها وملاءمتها، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لمعالجتها بما يكفل حماية أموال الجهة وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب ونحو ذلك.

-التأكد من التزام الجهة بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفايتها وملاءمتها.

-تقويم مدى كفاية الخطة التنظيمية للجهة من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية.

-تقويم مستوى إنجاز الجهة لأهدافها الموضوعة، وتحليل أسباب الاختلاف إن وجد.

-تحديد مواطن سوء استخدام الجهة لمواردها المادية والبشرية، وتقديم ما يمكن الجهة من معالجتها وتلافيها مستقبلاً.

-فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد اتمامها للتأكد من كونها صحيحة ونظامية.

-فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي.

-مراجعة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجهة طرفاً فيها للتأكد من مدى التقيد بها.

-مراجعة أعمال الصناديق وفحص دفاترها وسجلاتها ومستنداتها، والتحقق من أن الجرد قد تم وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة.

-مراجعة أعمال المستودعات، وفحص دفاترها وسجلاتها ومستنداتها، والتحقق من أن الجرد والتقويم وأساليب التخزين قد تمت وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة.

-مراجعة التقارير المالية والحسابات الختامية التي تعدها الجهة والتأكد من دقتها ومدى موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات والسياسات التي تطبقها الجهة.

-القيام بالأعمال التي يكلفها بها المسؤول الأول في الجهة وذلك في مجال اختصاصاتها.