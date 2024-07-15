توقُّف مفاجئ لتطبيق الواتساب في دول عدة بينها السعودية

توقَّف تطبيق الواتساب عن العمل لدى الكثير من مستخدميه في دول عدة، بينها السعودية.

ويعاني مستخدمو التطبيق توقُّف عملية التحديث وإرسال واستقبال المراسلات. فيما لم تعلن الشركة حتى الآن الأسباب.