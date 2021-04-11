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"نساند للاستثمارTM" توقّع اتفاقية لتعزيز إنتاج منصات الشحن البلاستيكية محلياً

مكلفة بالاستثمار في الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وزيادة المحتوى المحلي

وقّعت شركة "نساند للاستثمار™" المملوكة بالكامل للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" والمكلفة بالاستثمار في الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وزيادة المحتوى المحلي في القطاع الصناعي بالمملكة، اتفاقية استثمار مع الشركة السعودية لصناعة منصات الشحن لتعزيز الإنتاج المحلي من منصات الشحن البلاستيكية.

وتسهم الاتفاقية الموقعة بين "نساند للاستثمار™" -بالشراكة مع "صندوق نساند" الذي تديره شركة (البلاد المالية) - والشركة السعودية لصناعة منصات الشحن، في تعزيز مكانة الأخيرة، وتسريع تطور منتجاتها ووتيرة إنتاجها، فضلًا عن دعم انتشارها الإقليمي والعالمي، ومن المتوقع أن تعزز الصفقة المحتوى المحلي وصادرات صناعة الخدمات اللوجستية، ودعم الاقتصاد الدائري، وتعزيز مكانة المملكة في سوق الخدمات اللوجستية الإقليمي والعالمي.


وتدير الشركة السعودية لصناعة منصات الشحن منشأة تصنيع في الدمام منذ عام 2015م تنتج منصات بلاستيكية باستخدام تقنيات متطورة ومبتكرة، وتخدم المنصات التي تنتجها الشركة صناعة الخدمات اللوجستية في قطاع السلع سريعة الاستهلاك، وتخطط الشركة لتعزيز حضورها في السوق المحلية المتنامية، وتوسيع أسواقها المستهدفة لتشمل أوروبا وأمريكا الشمالية بالاستفادة من القدرات الصناعية للمملكة وموقعها الجغرافي وقدرتها التنافسية سريعة النمو.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "نساند للاستثمار™" ورئيس مجلس إدارة "صندوق نساند" المهندس فيصل البحير أن اتفاقية الاستثمار تجسد المساعي الحثيثة لتعزيز التقنيات والاستفادة من الموارد المحلية؛ سعياً للإسهام في تحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وهو أبرز البرامج المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومركز للصناعات البلاستيكية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لصناعة منصات الشحن عمر الشواف أن الشراكة مع "سابك" ستمكن شركته من خدمة سوق السلع سريعة الاستهلاك عبر إنتاج منصات بلاستيكية متعددة الاستخدام ذات تقنية متقدمة، من مصنع الشركة في الدمام.

شركة نساند للاستثمار

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"نساند للاستثمارTM" توقّع اتفاقية لتعزيز إنتاج منصات الشحن البلاستيكية محلياً
سبق

وقّعت شركة "نساند للاستثمار™" المملوكة بالكامل للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" والمكلفة بالاستثمار في الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وزيادة المحتوى المحلي في القطاع الصناعي بالمملكة، اتفاقية استثمار مع الشركة السعودية لصناعة منصات الشحن لتعزيز الإنتاج المحلي من منصات الشحن البلاستيكية.

وتسهم الاتفاقية الموقعة بين "نساند للاستثمار™" -بالشراكة مع "صندوق نساند" الذي تديره شركة (البلاد المالية) - والشركة السعودية لصناعة منصات الشحن، في تعزيز مكانة الأخيرة، وتسريع تطور منتجاتها ووتيرة إنتاجها، فضلًا عن دعم انتشارها الإقليمي والعالمي، ومن المتوقع أن تعزز الصفقة المحتوى المحلي وصادرات صناعة الخدمات اللوجستية، ودعم الاقتصاد الدائري، وتعزيز مكانة المملكة في سوق الخدمات اللوجستية الإقليمي والعالمي.


وتدير الشركة السعودية لصناعة منصات الشحن منشأة تصنيع في الدمام منذ عام 2015م تنتج منصات بلاستيكية باستخدام تقنيات متطورة ومبتكرة، وتخدم المنصات التي تنتجها الشركة صناعة الخدمات اللوجستية في قطاع السلع سريعة الاستهلاك، وتخطط الشركة لتعزيز حضورها في السوق المحلية المتنامية، وتوسيع أسواقها المستهدفة لتشمل أوروبا وأمريكا الشمالية بالاستفادة من القدرات الصناعية للمملكة وموقعها الجغرافي وقدرتها التنافسية سريعة النمو.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "نساند للاستثمار™" ورئيس مجلس إدارة "صندوق نساند" المهندس فيصل البحير أن اتفاقية الاستثمار تجسد المساعي الحثيثة لتعزيز التقنيات والاستفادة من الموارد المحلية؛ سعياً للإسهام في تحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وهو أبرز البرامج المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومركز للصناعات البلاستيكية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لصناعة منصات الشحن عمر الشواف أن الشراكة مع "سابك" ستمكن شركته من خدمة سوق السلع سريعة الاستهلاك عبر إنتاج منصات بلاستيكية متعددة الاستخدام ذات تقنية متقدمة، من مصنع الشركة في الدمام.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
04:00 PM

"نساند للاستثمارTM" توقّع اتفاقية لتعزيز إنتاج منصات الشحن البلاستيكية محلياً

مكلفة بالاستثمار في الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وزيادة المحتوى المحلي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّعت شركة "نساند للاستثمار™" المملوكة بالكامل للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" والمكلفة بالاستثمار في الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وزيادة المحتوى المحلي في القطاع الصناعي بالمملكة، اتفاقية استثمار مع الشركة السعودية لصناعة منصات الشحن لتعزيز الإنتاج المحلي من منصات الشحن البلاستيكية.

وتسهم الاتفاقية الموقعة بين "نساند للاستثمار™" -بالشراكة مع "صندوق نساند" الذي تديره شركة (البلاد المالية) - والشركة السعودية لصناعة منصات الشحن، في تعزيز مكانة الأخيرة، وتسريع تطور منتجاتها ووتيرة إنتاجها، فضلًا عن دعم انتشارها الإقليمي والعالمي، ومن المتوقع أن تعزز الصفقة المحتوى المحلي وصادرات صناعة الخدمات اللوجستية، ودعم الاقتصاد الدائري، وتعزيز مكانة المملكة في سوق الخدمات اللوجستية الإقليمي والعالمي.


وتدير الشركة السعودية لصناعة منصات الشحن منشأة تصنيع في الدمام منذ عام 2015م تنتج منصات بلاستيكية باستخدام تقنيات متطورة ومبتكرة، وتخدم المنصات التي تنتجها الشركة صناعة الخدمات اللوجستية في قطاع السلع سريعة الاستهلاك، وتخطط الشركة لتعزيز حضورها في السوق المحلية المتنامية، وتوسيع أسواقها المستهدفة لتشمل أوروبا وأمريكا الشمالية بالاستفادة من القدرات الصناعية للمملكة وموقعها الجغرافي وقدرتها التنافسية سريعة النمو.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "نساند للاستثمار™" ورئيس مجلس إدارة "صندوق نساند" المهندس فيصل البحير أن اتفاقية الاستثمار تجسد المساعي الحثيثة لتعزيز التقنيات والاستفادة من الموارد المحلية؛ سعياً للإسهام في تحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وهو أبرز البرامج المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومركز للصناعات البلاستيكية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لصناعة منصات الشحن عمر الشواف أن الشراكة مع "سابك" ستمكن شركته من خدمة سوق السلع سريعة الاستهلاك عبر إنتاج منصات بلاستيكية متعددة الاستخدام ذات تقنية متقدمة، من مصنع الشركة في الدمام.

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