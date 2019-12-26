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دراسة: 4 أكواب من القهوة يوميًّا تحد من زيادة الوزن

الكافيين يمنع الجسم من إنتاج الكثير من الدهون في الدم

أشارت دراسة علمية حديثة، أجريت على الفئران، إلى أن "شرب أربعة أكواب من القهوة يوميًّا، يمكن أن يقلل كمية الدهون التي تكتسبها بعد تناول طعام غير صحي".

وأشار الخبراء الذين أجروا الدراسة في إلينوي بالولايات المتحدة، إلى أن "الكافيين يمنع الجسم من إنتاج الكثير من الدهون في الدم؛ مما يعني أن الخلايا الدهنية المخزنة داخله تكون أقل من المعتاد".

ووفق ما نشرته روسيا اليوم، لاحظ الخبراء أن "الفئران التي استهلكت الكافيين المكافئ لأربعة فناجين من القهوة بالنسبة للإنسان، وتقيدت بحمية غنية بالكربوهيدرات وبالدهون والسكر لمدة أربعة أسابيع، كسبت وزنًا أقل بنسبة 16% من نظيرتها في مجموعة أخرى لم تستهلك مادة الكافيين وتناولت نفس الأطعمة".

وقال العلماء: إن "ذلك قد يكون بسبب أن تأثيرات الكافيين تقلل من نشاط جينات معروفة بأنها تساهم في زيادة الوزن".

وقدّم الباحثون للفئران الشاي الممزوج، وهو مشروج عشبي ساخن مشهور في أمريكا اللاتينية، ومعبأ مع مواد كيماوية وأحماض أمينية، قالوا إنه "يحتوي على حوالى 65 إلى 130 ملغم من الكافيين لكل وجبة، مقارنة بما يتراوح بين 30 و300 ملغم في فنجان من القهوة".

وأعطيت الفئران أيضًا الكافيين الصناعي والطبيعي لمقارنة آثاره، ووجدوا أنه بغضّ النظر عن مصدره؛ فإن الكافيين قلل من تراكم الدهون في الخلايا بنسبة تتراوح بين 20 و41%.

وأكدت الدراسة أيضًا أن التقليل من تراكم الدهون، يعني أن إنتاج الكولسترول أقل في الكبد.

شرب القهوة كمية الدهون زيادة الوزن

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دراسة: 4 أكواب من القهوة يوميًّا تحد من زيادة الوزن
سبق

أشارت دراسة علمية حديثة، أجريت على الفئران، إلى أن "شرب أربعة أكواب من القهوة يوميًّا، يمكن أن يقلل كمية الدهون التي تكتسبها بعد تناول طعام غير صحي".

وأشار الخبراء الذين أجروا الدراسة في إلينوي بالولايات المتحدة، إلى أن "الكافيين يمنع الجسم من إنتاج الكثير من الدهون في الدم؛ مما يعني أن الخلايا الدهنية المخزنة داخله تكون أقل من المعتاد".

ووفق ما نشرته روسيا اليوم، لاحظ الخبراء أن "الفئران التي استهلكت الكافيين المكافئ لأربعة فناجين من القهوة بالنسبة للإنسان، وتقيدت بحمية غنية بالكربوهيدرات وبالدهون والسكر لمدة أربعة أسابيع، كسبت وزنًا أقل بنسبة 16% من نظيرتها في مجموعة أخرى لم تستهلك مادة الكافيين وتناولت نفس الأطعمة".

وقال العلماء: إن "ذلك قد يكون بسبب أن تأثيرات الكافيين تقلل من نشاط جينات معروفة بأنها تساهم في زيادة الوزن".

وقدّم الباحثون للفئران الشاي الممزوج، وهو مشروج عشبي ساخن مشهور في أمريكا اللاتينية، ومعبأ مع مواد كيماوية وأحماض أمينية، قالوا إنه "يحتوي على حوالى 65 إلى 130 ملغم من الكافيين لكل وجبة، مقارنة بما يتراوح بين 30 و300 ملغم في فنجان من القهوة".

وأعطيت الفئران أيضًا الكافيين الصناعي والطبيعي لمقارنة آثاره، ووجدوا أنه بغضّ النظر عن مصدره؛ فإن الكافيين قلل من تراكم الدهون في الخلايا بنسبة تتراوح بين 20 و41%.

وأكدت الدراسة أيضًا أن التقليل من تراكم الدهون، يعني أن إنتاج الكولسترول أقل في الكبد.

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
10:46 AM

دراسة: 4 أكواب من القهوة يوميًّا تحد من زيادة الوزن

الكافيين يمنع الجسم من إنتاج الكثير من الدهون في الدم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشارت دراسة علمية حديثة، أجريت على الفئران، إلى أن "شرب أربعة أكواب من القهوة يوميًّا، يمكن أن يقلل كمية الدهون التي تكتسبها بعد تناول طعام غير صحي".

وأشار الخبراء الذين أجروا الدراسة في إلينوي بالولايات المتحدة، إلى أن "الكافيين يمنع الجسم من إنتاج الكثير من الدهون في الدم؛ مما يعني أن الخلايا الدهنية المخزنة داخله تكون أقل من المعتاد".

ووفق ما نشرته روسيا اليوم، لاحظ الخبراء أن "الفئران التي استهلكت الكافيين المكافئ لأربعة فناجين من القهوة بالنسبة للإنسان، وتقيدت بحمية غنية بالكربوهيدرات وبالدهون والسكر لمدة أربعة أسابيع، كسبت وزنًا أقل بنسبة 16% من نظيرتها في مجموعة أخرى لم تستهلك مادة الكافيين وتناولت نفس الأطعمة".

وقال العلماء: إن "ذلك قد يكون بسبب أن تأثيرات الكافيين تقلل من نشاط جينات معروفة بأنها تساهم في زيادة الوزن".

وقدّم الباحثون للفئران الشاي الممزوج، وهو مشروج عشبي ساخن مشهور في أمريكا اللاتينية، ومعبأ مع مواد كيماوية وأحماض أمينية، قالوا إنه "يحتوي على حوالى 65 إلى 130 ملغم من الكافيين لكل وجبة، مقارنة بما يتراوح بين 30 و300 ملغم في فنجان من القهوة".

وأعطيت الفئران أيضًا الكافيين الصناعي والطبيعي لمقارنة آثاره، ووجدوا أنه بغضّ النظر عن مصدره؛ فإن الكافيين قلل من تراكم الدهون في الخلايا بنسبة تتراوح بين 20 و41%.

وأكدت الدراسة أيضًا أن التقليل من تراكم الدهون، يعني أن إنتاج الكولسترول أقل في الكبد.

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