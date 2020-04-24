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"متحدث الصحة": الكشف المبكر وتقديم الرعاية لجميع المصابين خَفّض نسبة الوفيات

تسجيل 6 حالات.. 2 منهم مواطنون و4 غير سعوديين

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد آل عبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لبحث مستجدات فيروس كورونا، أن أعداد المتوفين بسبب الفيروس في انخفاض بحمد الله، وبإذن الله نتطلع لعدم تسجيل أي حالة وفاة.

وتابع: نسبة الوفيات محدودة؛ وذلك بسبب الاكتشاف المبكر لها وتقديم الرعاية الصحية العالية والخدمات الصحية التي تقدم للمواطن والمقيم وأيضًا مخالفي نظام الإقامة والعمل، بعد التوجيه السامي الكريم؛ وهذا أسهَمَ في الحد وانخفاض نسبة الوفيات.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"متحدث الصحة": الكشف المبكر وتقديم الرعاية لجميع المصابين خَفّض نسبة الوفيات
سبق

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد آل عبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لبحث مستجدات فيروس كورونا، أن أعداد المتوفين بسبب الفيروس في انخفاض بحمد الله، وبإذن الله نتطلع لعدم تسجيل أي حالة وفاة.

وتابع: نسبة الوفيات محدودة؛ وذلك بسبب الاكتشاف المبكر لها وتقديم الرعاية الصحية العالية والخدمات الصحية التي تقدم للمواطن والمقيم وأيضًا مخالفي نظام الإقامة والعمل، بعد التوجيه السامي الكريم؛ وهذا أسهَمَ في الحد وانخفاض نسبة الوفيات.

24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
04:01 PM
اخر تعديل
25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
05:08 AM

"متحدث الصحة": الكشف المبكر وتقديم الرعاية لجميع المصابين خَفّض نسبة الوفيات

تسجيل 6 حالات.. 2 منهم مواطنون و4 غير سعوديين

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
1
7,976

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد آل عبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لبحث مستجدات فيروس كورونا، أن أعداد المتوفين بسبب الفيروس في انخفاض بحمد الله، وبإذن الله نتطلع لعدم تسجيل أي حالة وفاة.

وتابع: نسبة الوفيات محدودة؛ وذلك بسبب الاكتشاف المبكر لها وتقديم الرعاية الصحية العالية والخدمات الصحية التي تقدم للمواطن والمقيم وأيضًا مخالفي نظام الإقامة والعمل، بعد التوجيه السامي الكريم؛ وهذا أسهَمَ في الحد وانخفاض نسبة الوفيات.

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