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الشؤون الإسلامية بالرياض تقدّم محاضرات ضمن برنامج "أمن وأمان"

تنظيم عدد من البرامج العلمية بالتعاون مع مركز الملك سلمان الاجتماعي

تنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، بالتعاون مع مركز الملك سلمان الاجتماعي، محاضرتين ضمن ملتقى "أمن وآمان النسائي" الأول الذي تواصل الوزارة تنفيذه في عدد من جوامع العاصمة ودور تحفيظ القرآن الكريم والمراكز الاجتماعية .

وتلقي الداعية هيفاء بنت عبدالله الرشيد مساء غدٍ الأحد بعد صلاة المغرب محاضرة بعنوان "دولة ودعوة" ، كما تلقي الداعيتان لمياء القزلان ومزنة الحضيف ندوة علمية بعنوان "العقل السليم" بعد صلاة المغرب يوم الأربعاء القادم السابع من شهر ربيع الآخرة .


ويأتي تنظيم الملتقى بتوجيه ومتابعة مباشرة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ الذي يؤكد أهمية القيام بواجب الدعوة إلى الله، ونشر العلم النافع بين أوساط النساء من خلال مشاركة الداعيات المؤهلات لتبصيرهن بأمور الدين، وما ينفع الأسرة المسلمة، ويسهم في تحصين النساء والفتيات والأسر من الأفكار الضالة التي تبثها الجماعات المنحرفة.

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الشؤون الإسلامية بالرياض تقدّم محاضرات ضمن برنامج "أمن وأمان"
سبق

تنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، بالتعاون مع مركز الملك سلمان الاجتماعي، محاضرتين ضمن ملتقى "أمن وآمان النسائي" الأول الذي تواصل الوزارة تنفيذه في عدد من جوامع العاصمة ودور تحفيظ القرآن الكريم والمراكز الاجتماعية .

وتلقي الداعية هيفاء بنت عبدالله الرشيد مساء غدٍ الأحد بعد صلاة المغرب محاضرة بعنوان "دولة ودعوة" ، كما تلقي الداعيتان لمياء القزلان ومزنة الحضيف ندوة علمية بعنوان "العقل السليم" بعد صلاة المغرب يوم الأربعاء القادم السابع من شهر ربيع الآخرة .


ويأتي تنظيم الملتقى بتوجيه ومتابعة مباشرة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ الذي يؤكد أهمية القيام بواجب الدعوة إلى الله، ونشر العلم النافع بين أوساط النساء من خلال مشاركة الداعيات المؤهلات لتبصيرهن بأمور الدين، وما ينفع الأسرة المسلمة، ويسهم في تحصين النساء والفتيات والأسر من الأفكار الضالة التي تبثها الجماعات المنحرفة.

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
04:51 PM

الشؤون الإسلامية بالرياض تقدّم محاضرات ضمن برنامج "أمن وأمان"

تنظيم عدد من البرامج العلمية بالتعاون مع مركز الملك سلمان الاجتماعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، بالتعاون مع مركز الملك سلمان الاجتماعي، محاضرتين ضمن ملتقى "أمن وآمان النسائي" الأول الذي تواصل الوزارة تنفيذه في عدد من جوامع العاصمة ودور تحفيظ القرآن الكريم والمراكز الاجتماعية .

وتلقي الداعية هيفاء بنت عبدالله الرشيد مساء غدٍ الأحد بعد صلاة المغرب محاضرة بعنوان "دولة ودعوة" ، كما تلقي الداعيتان لمياء القزلان ومزنة الحضيف ندوة علمية بعنوان "العقل السليم" بعد صلاة المغرب يوم الأربعاء القادم السابع من شهر ربيع الآخرة .


ويأتي تنظيم الملتقى بتوجيه ومتابعة مباشرة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ الذي يؤكد أهمية القيام بواجب الدعوة إلى الله، ونشر العلم النافع بين أوساط النساء من خلال مشاركة الداعيات المؤهلات لتبصيرهن بأمور الدين، وما ينفع الأسرة المسلمة، ويسهم في تحصين النساء والفتيات والأسر من الأفكار الضالة التي تبثها الجماعات المنحرفة.

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