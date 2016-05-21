النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العواد" يدشن تطبيق الفتوى "اسألني ASK ME"

انطلق بأيادٍ سعودية وتشرف عليه الإدارة العامة للإفتاء

دشن نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد صباح اليوم بمكتبه بمقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء تطبيق الفتوى على الأجهزة الذكية "اسألني ASK ME" واطلع على كيفية العمل على التطبيق وجهاز التحكم.

وقال: هذا التطبيق يأتي تمشياً مع توجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمولي العهد الأمين محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لخدمة المسلمين في كل مكان وتحقيقاً للرؤية المباركة للمملكة العربية السعودية 2030 وبتوجيه من المفتي العام الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ بإطلاق هذا التطبيق، نظرًا لما لهذه البلاد المباركة من قبول لدى المسلمين في كل مكان وثقتهم بعلمائها .

وأضاف: هذا التطبيق أنجز بجهود فردية من قبل الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالرئاسة وبأيدٍ سعودية، وتشرف عليه الإدارة العامة للإفتاء، ويستقي هذا التطبيق جل فتاواه من أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العواد" يدشن تطبيق الفتوى "اسألني ASK ME"
سبق

دشن نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد صباح اليوم بمكتبه بمقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء تطبيق الفتوى على الأجهزة الذكية "اسألني ASK ME" واطلع على كيفية العمل على التطبيق وجهاز التحكم.

وقال: هذا التطبيق يأتي تمشياً مع توجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمولي العهد الأمين محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لخدمة المسلمين في كل مكان وتحقيقاً للرؤية المباركة للمملكة العربية السعودية 2030 وبتوجيه من المفتي العام الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ بإطلاق هذا التطبيق، نظرًا لما لهذه البلاد المباركة من قبول لدى المسلمين في كل مكان وثقتهم بعلمائها .

وأضاف: هذا التطبيق أنجز بجهود فردية من قبل الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالرئاسة وبأيدٍ سعودية، وتشرف عليه الإدارة العامة للإفتاء، ويستقي هذا التطبيق جل فتاواه من أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء.

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
05:55 PM

"العواد" يدشن تطبيق الفتوى "اسألني ASK ME"

انطلق بأيادٍ سعودية وتشرف عليه الإدارة العامة للإفتاء

A A A
أحمد البراهيم - الرياض
4
7,117

دشن نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد صباح اليوم بمكتبه بمقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء تطبيق الفتوى على الأجهزة الذكية "اسألني ASK ME" واطلع على كيفية العمل على التطبيق وجهاز التحكم.

وقال: هذا التطبيق يأتي تمشياً مع توجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمولي العهد الأمين محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لخدمة المسلمين في كل مكان وتحقيقاً للرؤية المباركة للمملكة العربية السعودية 2030 وبتوجيه من المفتي العام الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ بإطلاق هذا التطبيق، نظرًا لما لهذه البلاد المباركة من قبول لدى المسلمين في كل مكان وثقتهم بعلمائها .

وأضاف: هذا التطبيق أنجز بجهود فردية من قبل الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالرئاسة وبأيدٍ سعودية، وتشرف عليه الإدارة العامة للإفتاء، ويستقي هذا التطبيق جل فتاواه من أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,641
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,617
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,070
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,212

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني
كن واثقًا من نفسك

كن واثقًا من نفسك

علي القطان
"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

عبدالغني الشيخ
ثالوث النجاح

ثالوث النجاح

سلطان رديف
بطل الدوري.. في رمضان!!!

بطل الدوري.. في رمضان!!!

وحيد بغدادي
دعم الاقتصاد بـ"الإقامة المميزة"

دعم الاقتصاد بـ"الإقامة المميزة"

ماجد البريكان
كم بيننا مثل الحاقد "جوني"!؟

كم بيننا مثل الحاقد "جوني"!؟

جمعان الكرت
باب ما جاء في "تطفيش" الموظفين السعوديين..!

باب ما جاء في "تطفيش" الموظفين السعوديين..!

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة