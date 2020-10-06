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بالفيديو.. معتمرون يصفون مشاعرهم عند رؤية المسجد الحرام.. شوق أذرف الدموع

شكروا القيادة الرشيدة والجهات المعنية على تسهيل العمرة بكل يُسر وطمأنينة

عبَّر عدد من المعتمرين بعد وصولهم للمسجد الحرام لأداء مناسك العمرة عن شعورهم الذي لا تحصره الكلمات، واصفين إياه بأنه لا يوصف عند رؤيتهم المسجد الحرام بعد تعليق العمرة قبل سبعة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا الذي تحوّل إلى أزمة وباء عالمي ثم جائحة.

ووصف المعتمرون في مقطع فيديو، بثته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الذي أُنتج من قِبل الإعلام والاتصال، عودة العمرة ومشاهدة المسجد الحرام والكعبة المشرفة. وقال أحد المعتمرين إنه شعور لا يوصف بعد مدة تجاوزت 7 أشهر. والآن سهّل الله لي العمرة، وكان الشيء الذي تعودت عليه منذ تسعة أعوام أن أشاهد المسجد الحرام عند زيارتي كل يوم جمعة وهو ممتلئ بالزوار والمعتمرين. والآن في الجائحة نرى أعدادًا بسيطة، وكان هذا هو المحزن. ونقول الحمد لله، ونسأله أن يرفع عنا هذا الوباء عاجلاً غير آجل.

وقال أحد المعتمرين: شعوري امتزج بالحزن والفرح في الوقت نفسه بعد أن رأيت المسجد الحرام، وفرحت لرؤيته، ولكن الشيء الحزين هو مشاهدة صحن المطاف غير ممتلئ.

وشاركه معتمر من الجنسية المصرية بقوله إنه شعور شوق، وذرفت الدموع عند رؤية المسجد الحرام.

كما قدم المعتمرون شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على الخدمات المقدمة والاهتمامات من الجهات المشاركة، وقالوا: نخص رئاسة الحرمين بالشكر على تسهيل تأدية العمرة بكل يسر وطمأنينة وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا. ونشكرهم على اهتمامهم وحرصهم على سلامة المواطن والمقيم خلال الفترة الماضية، وعلى الخدمات التي تقدَّم داخل الحرمين الشريفين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. معتمرون يصفون مشاعرهم عند رؤية المسجد الحرام.. شوق أذرف الدموع
سبق

عبَّر عدد من المعتمرين بعد وصولهم للمسجد الحرام لأداء مناسك العمرة عن شعورهم الذي لا تحصره الكلمات، واصفين إياه بأنه لا يوصف عند رؤيتهم المسجد الحرام بعد تعليق العمرة قبل سبعة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا الذي تحوّل إلى أزمة وباء عالمي ثم جائحة.

ووصف المعتمرون في مقطع فيديو، بثته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الذي أُنتج من قِبل الإعلام والاتصال، عودة العمرة ومشاهدة المسجد الحرام والكعبة المشرفة. وقال أحد المعتمرين إنه شعور لا يوصف بعد مدة تجاوزت 7 أشهر. والآن سهّل الله لي العمرة، وكان الشيء الذي تعودت عليه منذ تسعة أعوام أن أشاهد المسجد الحرام عند زيارتي كل يوم جمعة وهو ممتلئ بالزوار والمعتمرين. والآن في الجائحة نرى أعدادًا بسيطة، وكان هذا هو المحزن. ونقول الحمد لله، ونسأله أن يرفع عنا هذا الوباء عاجلاً غير آجل.

وقال أحد المعتمرين: شعوري امتزج بالحزن والفرح في الوقت نفسه بعد أن رأيت المسجد الحرام، وفرحت لرؤيته، ولكن الشيء الحزين هو مشاهدة صحن المطاف غير ممتلئ.

وشاركه معتمر من الجنسية المصرية بقوله إنه شعور شوق، وذرفت الدموع عند رؤية المسجد الحرام.

كما قدم المعتمرون شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على الخدمات المقدمة والاهتمامات من الجهات المشاركة، وقالوا: نخص رئاسة الحرمين بالشكر على تسهيل تأدية العمرة بكل يسر وطمأنينة وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا. ونشكرهم على اهتمامهم وحرصهم على سلامة المواطن والمقيم خلال الفترة الماضية، وعلى الخدمات التي تقدَّم داخل الحرمين الشريفين.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
12:18 AM

بالفيديو.. معتمرون يصفون مشاعرهم عند رؤية المسجد الحرام.. شوق أذرف الدموع

شكروا القيادة الرشيدة والجهات المعنية على تسهيل العمرة بكل يُسر وطمأنينة

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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عبَّر عدد من المعتمرين بعد وصولهم للمسجد الحرام لأداء مناسك العمرة عن شعورهم الذي لا تحصره الكلمات، واصفين إياه بأنه لا يوصف عند رؤيتهم المسجد الحرام بعد تعليق العمرة قبل سبعة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا الذي تحوّل إلى أزمة وباء عالمي ثم جائحة.

ووصف المعتمرون في مقطع فيديو، بثته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الذي أُنتج من قِبل الإعلام والاتصال، عودة العمرة ومشاهدة المسجد الحرام والكعبة المشرفة. وقال أحد المعتمرين إنه شعور لا يوصف بعد مدة تجاوزت 7 أشهر. والآن سهّل الله لي العمرة، وكان الشيء الذي تعودت عليه منذ تسعة أعوام أن أشاهد المسجد الحرام عند زيارتي كل يوم جمعة وهو ممتلئ بالزوار والمعتمرين. والآن في الجائحة نرى أعدادًا بسيطة، وكان هذا هو المحزن. ونقول الحمد لله، ونسأله أن يرفع عنا هذا الوباء عاجلاً غير آجل.

وقال أحد المعتمرين: شعوري امتزج بالحزن والفرح في الوقت نفسه بعد أن رأيت المسجد الحرام، وفرحت لرؤيته، ولكن الشيء الحزين هو مشاهدة صحن المطاف غير ممتلئ.

وشاركه معتمر من الجنسية المصرية بقوله إنه شعور شوق، وذرفت الدموع عند رؤية المسجد الحرام.

كما قدم المعتمرون شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على الخدمات المقدمة والاهتمامات من الجهات المشاركة، وقالوا: نخص رئاسة الحرمين بالشكر على تسهيل تأدية العمرة بكل يسر وطمأنينة وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا. ونشكرهم على اهتمامهم وحرصهم على سلامة المواطن والمقيم خلال الفترة الماضية، وعلى الخدمات التي تقدَّم داخل الحرمين الشريفين.

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