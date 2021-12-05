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جائزة المملكة الكبرى.. 800 "مارشال" سعودي لسلامة "فورمولا1 جدة"

متطوعون خضعوا لبرامج تدريبية وتأهيلية على قوانين الأمان في الحلبات

يشارك أكثر من 800 متطوع ومتطوعة من السعوديين، في تأدية أدوار "مارشال الفورمولا1" في سباق جائزة السعودية الكبرى لـ"الفورمولا1 2021م"، التي تحتضنها محافظة جدة، ويؤدي جميعهم دورًا أساسيًّا في ضمان السلامة والأمان في الحدث الأضخم بالمملكة.

هذا وقد خضع المتطوعون المشاركون خلال الفترة الماضية، لبرامج تدريبية وتأهيلية على قوانين السلامة والأمان في حلبات "الفورمولا 1"، وطرق إخلاء السيارات، وطرق تحذير السائقين بالتلويح لهم بالأعلام الملونة التي يرمز كل لون فيها لحالة معينة وقعت بمضمار الحلبة.

التلويح بعَلَم أصفر واحد ينبه بوجود مخاطر على أرضية الحلبة، والتلويح بعلمين في نفس الوقت يدل على وجود عائق يسد مسار الحلبة جزئيًّا أو كليًّا، أو هناك مراقب على أرض الحلبة، وهذه الحالة تمنع السيارات من تعدي بعضها، وقد تسير أمامهم سيارة السلامة (safety car) لتحديد السرعة المقررة في تلك الحالة.

ويدل العَلَم الأخضر على أنه لا أحداث على المسار ومضمار الحلبة، ويرمز العلم الأزرق إلى أنه على السيارات البطيئة إفساح المجال، أما العَلَم الأحمر فإنه يعني توقف الحصة، ويرمز العَلَم الشطرنجي إلى نهاية السباق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جائزة المملكة الكبرى.. 800 "مارشال" سعودي لسلامة "فورمولا1 جدة"
سبق

يشارك أكثر من 800 متطوع ومتطوعة من السعوديين، في تأدية أدوار "مارشال الفورمولا1" في سباق جائزة السعودية الكبرى لـ"الفورمولا1 2021م"، التي تحتضنها محافظة جدة، ويؤدي جميعهم دورًا أساسيًّا في ضمان السلامة والأمان في الحدث الأضخم بالمملكة.

هذا وقد خضع المتطوعون المشاركون خلال الفترة الماضية، لبرامج تدريبية وتأهيلية على قوانين السلامة والأمان في حلبات "الفورمولا 1"، وطرق إخلاء السيارات، وطرق تحذير السائقين بالتلويح لهم بالأعلام الملونة التي يرمز كل لون فيها لحالة معينة وقعت بمضمار الحلبة.

التلويح بعَلَم أصفر واحد ينبه بوجود مخاطر على أرضية الحلبة، والتلويح بعلمين في نفس الوقت يدل على وجود عائق يسد مسار الحلبة جزئيًّا أو كليًّا، أو هناك مراقب على أرض الحلبة، وهذه الحالة تمنع السيارات من تعدي بعضها، وقد تسير أمامهم سيارة السلامة (safety car) لتحديد السرعة المقررة في تلك الحالة.

ويدل العَلَم الأخضر على أنه لا أحداث على المسار ومضمار الحلبة، ويرمز العلم الأزرق إلى أنه على السيارات البطيئة إفساح المجال، أما العَلَم الأحمر فإنه يعني توقف الحصة، ويرمز العَلَم الشطرنجي إلى نهاية السباق.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
01:48 PM

جائزة المملكة الكبرى.. 800 "مارشال" سعودي لسلامة "فورمولا1 جدة"

متطوعون خضعوا لبرامج تدريبية وتأهيلية على قوانين الأمان في الحلبات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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يشارك أكثر من 800 متطوع ومتطوعة من السعوديين، في تأدية أدوار "مارشال الفورمولا1" في سباق جائزة السعودية الكبرى لـ"الفورمولا1 2021م"، التي تحتضنها محافظة جدة، ويؤدي جميعهم دورًا أساسيًّا في ضمان السلامة والأمان في الحدث الأضخم بالمملكة.

هذا وقد خضع المتطوعون المشاركون خلال الفترة الماضية، لبرامج تدريبية وتأهيلية على قوانين السلامة والأمان في حلبات "الفورمولا 1"، وطرق إخلاء السيارات، وطرق تحذير السائقين بالتلويح لهم بالأعلام الملونة التي يرمز كل لون فيها لحالة معينة وقعت بمضمار الحلبة.

التلويح بعَلَم أصفر واحد ينبه بوجود مخاطر على أرضية الحلبة، والتلويح بعلمين في نفس الوقت يدل على وجود عائق يسد مسار الحلبة جزئيًّا أو كليًّا، أو هناك مراقب على أرض الحلبة، وهذه الحالة تمنع السيارات من تعدي بعضها، وقد تسير أمامهم سيارة السلامة (safety car) لتحديد السرعة المقررة في تلك الحالة.

ويدل العَلَم الأخضر على أنه لا أحداث على المسار ومضمار الحلبة، ويرمز العلم الأزرق إلى أنه على السيارات البطيئة إفساح المجال، أما العَلَم الأحمر فإنه يعني توقف الحصة، ويرمز العَلَم الشطرنجي إلى نهاية السباق.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,178
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,535
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,307
2.5 مليار ..

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