أهالي مركز "القليبة" بتبوك: نقطع مسافة 130 كم لسحب الأموال من أقرب صراف

طالبوا البنوك السعودية بالمبادرة وتوفير صراف آلي

عبر أهالي مركز القليبة التابع لمنطقة تبوك، عن معاناتهم مع من نقص بعض الخدمات التي تعد أساسية وحيوية لقضاء حوائجهم ومن بينها عدم وجود صراف آلي.

وقال أهالي المركز عبر "سبق": إنهم "يواجهون معاناة كبيرة عند حاجتهم لسحب الأموال، خاصة أنه لا يوجد صراف آلي واحد في المركز، كما أن أقرب صراف لهم يوجد إما في تبوك ويبعد عنهم 130 كيلومترًا، وكذلك تيماء ويبعد عنهم كذلك بـ 130 كيلومترًا"، مطالبين مؤسسة النقد والبنوك السعودية بالمبادرة وتوفير صراف آلي.