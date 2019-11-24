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"أبل" تُدخل "آيفون" حقبة جديدة والمفاجأة بعد 3 أشهر

عبر هاتفين لهما ذاكرة وصول عشوائي تصل لـ6 جيجابايت

كشفت تقارير صحفية عن تسريبات جديدة متعلقة بمفاجآت شركة "أبل" المقبلة، التي سيكون أولها في شهر فبراير المقبل.
وأشار موقع "ديجيت" التقني المتخصص، إلى أن "أبل" قررت أن تُدخل هاتف "آيفون 12 برو" حقبة جديدة في تاريخ هواتف "آيفون" الشهيرة.
وأوضحت التقارير أن "أبل" تجهز لإطلاق هاتفي "آيفون 12 برو" و"آيفون 12 برو ماكس" خلال شهر سبتمبر 2020 المقبل.
وستدعم الشركة الأمريكية الهاتفين بذاكرة وصول عشوائي "رام"؛ الأولى في تاريخ "أبل" بسعة تصل إلى 6 جيجابايت.
كما ستدعم "أبل" هاتفي "آيفون 12 برو" و"آيفون 12 برو ماكس" بكاميرات استشعار ثلاثية الأبعاد، والتي ستربط -لأول مرة- التصوير الفوتوغرافي بتقنيات الواقع الافتراضي المعزز.
أما المفاجأة الثانية، المرتبطة بهواتف "أبل" المرتقبة؛ فستكون لها علاقة بإصدارها هاتفًا اقتصاديًّا متوسط السعر.
وأشارت التقارير إلى أن "أبل" ستطلق هاتفها الاقتصادي "آيفون إس إي 2" خلال شهر فبراير المقبل.
وستدعم الشركة الأمريكية هاتفها الاقتصادي بشريحة "إيه 13"، التي دعمت بها هاتف "آيفون 11".
كما ستطرحه بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 3 جيجابايت.
وسيتوفر هاتف "آيفون إس إي 2" بثلاثة ألوان (الفضي، والرمادي، والأحمر)، وبسعر يصل إلى 399 دولارًا أمريكيًّا.

شركة "أبل" آيفون آيفون 12 برو

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"أبل" تُدخل "آيفون" حقبة جديدة والمفاجأة بعد 3 أشهر
سبق

كشفت تقارير صحفية عن تسريبات جديدة متعلقة بمفاجآت شركة "أبل" المقبلة، التي سيكون أولها في شهر فبراير المقبل.
وأشار موقع "ديجيت" التقني المتخصص، إلى أن "أبل" قررت أن تُدخل هاتف "آيفون 12 برو" حقبة جديدة في تاريخ هواتف "آيفون" الشهيرة.
وأوضحت التقارير أن "أبل" تجهز لإطلاق هاتفي "آيفون 12 برو" و"آيفون 12 برو ماكس" خلال شهر سبتمبر 2020 المقبل.
وستدعم الشركة الأمريكية الهاتفين بذاكرة وصول عشوائي "رام"؛ الأولى في تاريخ "أبل" بسعة تصل إلى 6 جيجابايت.
كما ستدعم "أبل" هاتفي "آيفون 12 برو" و"آيفون 12 برو ماكس" بكاميرات استشعار ثلاثية الأبعاد، والتي ستربط -لأول مرة- التصوير الفوتوغرافي بتقنيات الواقع الافتراضي المعزز.
أما المفاجأة الثانية، المرتبطة بهواتف "أبل" المرتقبة؛ فستكون لها علاقة بإصدارها هاتفًا اقتصاديًّا متوسط السعر.
وأشارت التقارير إلى أن "أبل" ستطلق هاتفها الاقتصادي "آيفون إس إي 2" خلال شهر فبراير المقبل.
وستدعم الشركة الأمريكية هاتفها الاقتصادي بشريحة "إيه 13"، التي دعمت بها هاتف "آيفون 11".
كما ستطرحه بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 3 جيجابايت.
وسيتوفر هاتف "آيفون إس إي 2" بثلاثة ألوان (الفضي، والرمادي، والأحمر)، وبسعر يصل إلى 399 دولارًا أمريكيًّا.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
10:46 AM

"أبل" تُدخل "آيفون" حقبة جديدة والمفاجأة بعد 3 أشهر

عبر هاتفين لهما ذاكرة وصول عشوائي تصل لـ6 جيجابايت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير صحفية عن تسريبات جديدة متعلقة بمفاجآت شركة "أبل" المقبلة، التي سيكون أولها في شهر فبراير المقبل.
وأشار موقع "ديجيت" التقني المتخصص، إلى أن "أبل" قررت أن تُدخل هاتف "آيفون 12 برو" حقبة جديدة في تاريخ هواتف "آيفون" الشهيرة.
وأوضحت التقارير أن "أبل" تجهز لإطلاق هاتفي "آيفون 12 برو" و"آيفون 12 برو ماكس" خلال شهر سبتمبر 2020 المقبل.
وستدعم الشركة الأمريكية الهاتفين بذاكرة وصول عشوائي "رام"؛ الأولى في تاريخ "أبل" بسعة تصل إلى 6 جيجابايت.
كما ستدعم "أبل" هاتفي "آيفون 12 برو" و"آيفون 12 برو ماكس" بكاميرات استشعار ثلاثية الأبعاد، والتي ستربط -لأول مرة- التصوير الفوتوغرافي بتقنيات الواقع الافتراضي المعزز.
أما المفاجأة الثانية، المرتبطة بهواتف "أبل" المرتقبة؛ فستكون لها علاقة بإصدارها هاتفًا اقتصاديًّا متوسط السعر.
وأشارت التقارير إلى أن "أبل" ستطلق هاتفها الاقتصادي "آيفون إس إي 2" خلال شهر فبراير المقبل.
وستدعم الشركة الأمريكية هاتفها الاقتصادي بشريحة "إيه 13"، التي دعمت بها هاتف "آيفون 11".
كما ستطرحه بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 3 جيجابايت.
وسيتوفر هاتف "آيفون إس إي 2" بثلاثة ألوان (الفضي، والرمادي، والأحمر)، وبسعر يصل إلى 399 دولارًا أمريكيًّا.

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