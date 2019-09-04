النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السديس": مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن فرصة مباركة تُعقد في محاور شرف متعددة

رفع شكره لخادم الحرمين وولي العهد على دعمهما المستمر

رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -، وللقائمين على مسابقة الملك عبدالعزيز –رحمه الله- لحفظ القرآن الكريم، والمشاركين في إنجاحها.

وأكد أن مسابقة الملك عبدالعزيز - رحمه الله - الدولية لحفظ القرآن الكريم فرصة مباركة، تُعقد في محاور شرف متعددة، أهمها شرف المكان في بيت الله الحرام، وشرف الزمان في شهر الله المحرم، وشرف الحال والمناسبة؛ إذ تتعلق بالمنافسة في حفظ كتاب الله -عز وجل-، وتلاوته، وتفسيره، إلى جانب عالميتها وتحقيقها أُخوَّة الدين، وآصرة الإيمان.. وأضاف بأن من أهمية ومنزلة ومكانة كتاب الله -عز وجل- وواجبات الأمة الإسلامية الإيمان به، والتصديق به، وتلاوته، وحفظه، وتدبره، وتفسيره، والعناية بعلومه، والتخلق بأخلاقه، والتأدب بآدابه، وتطبيقه، والسير عليه منهاجًا ودستورًا في كل مناحي الحياة.

وبيّن أن مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم في دورتها الحادية والأربعين تنشر هدايات ديننا الحنيف، ومنهجه الوسطي، منهج أهل السنة والجماعة. مشيرًا إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تولي القرآن الكريم اهتمامًا بالغًا، وتهتم بحلقاته في المسجد الحرام، وكذا ببرامج الإقراء والإجازات والمقار الإلكترونية، وذلك بدعم واهتمام من ولاة أمرنا -حفظهم الله -.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"السديس": مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن فرصة مباركة تُعقد في محاور شرف متعددة
سبق

رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -، وللقائمين على مسابقة الملك عبدالعزيز –رحمه الله- لحفظ القرآن الكريم، والمشاركين في إنجاحها.

وأكد أن مسابقة الملك عبدالعزيز - رحمه الله - الدولية لحفظ القرآن الكريم فرصة مباركة، تُعقد في محاور شرف متعددة، أهمها شرف المكان في بيت الله الحرام، وشرف الزمان في شهر الله المحرم، وشرف الحال والمناسبة؛ إذ تتعلق بالمنافسة في حفظ كتاب الله -عز وجل-، وتلاوته، وتفسيره، إلى جانب عالميتها وتحقيقها أُخوَّة الدين، وآصرة الإيمان.. وأضاف بأن من أهمية ومنزلة ومكانة كتاب الله -عز وجل- وواجبات الأمة الإسلامية الإيمان به، والتصديق به، وتلاوته، وحفظه، وتدبره، وتفسيره، والعناية بعلومه، والتخلق بأخلاقه، والتأدب بآدابه، وتطبيقه، والسير عليه منهاجًا ودستورًا في كل مناحي الحياة.

وبيّن أن مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم في دورتها الحادية والأربعين تنشر هدايات ديننا الحنيف، ومنهجه الوسطي، منهج أهل السنة والجماعة. مشيرًا إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تولي القرآن الكريم اهتمامًا بالغًا، وتهتم بحلقاته في المسجد الحرام، وكذا ببرامج الإقراء والإجازات والمقار الإلكترونية، وذلك بدعم واهتمام من ولاة أمرنا -حفظهم الله -.

04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
09:19 PM

"السديس": مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن فرصة مباركة تُعقد في محاور شرف متعددة

رفع شكره لخادم الحرمين وولي العهد على دعمهما المستمر

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
1
455

رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -، وللقائمين على مسابقة الملك عبدالعزيز –رحمه الله- لحفظ القرآن الكريم، والمشاركين في إنجاحها.

وأكد أن مسابقة الملك عبدالعزيز - رحمه الله - الدولية لحفظ القرآن الكريم فرصة مباركة، تُعقد في محاور شرف متعددة، أهمها شرف المكان في بيت الله الحرام، وشرف الزمان في شهر الله المحرم، وشرف الحال والمناسبة؛ إذ تتعلق بالمنافسة في حفظ كتاب الله -عز وجل-، وتلاوته، وتفسيره، إلى جانب عالميتها وتحقيقها أُخوَّة الدين، وآصرة الإيمان.. وأضاف بأن من أهمية ومنزلة ومكانة كتاب الله -عز وجل- وواجبات الأمة الإسلامية الإيمان به، والتصديق به، وتلاوته، وحفظه، وتدبره، وتفسيره، والعناية بعلومه، والتخلق بأخلاقه، والتأدب بآدابه، وتطبيقه، والسير عليه منهاجًا ودستورًا في كل مناحي الحياة.

وبيّن أن مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم في دورتها الحادية والأربعين تنشر هدايات ديننا الحنيف، ومنهجه الوسطي، منهج أهل السنة والجماعة. مشيرًا إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تولي القرآن الكريم اهتمامًا بالغًا، وتهتم بحلقاته في المسجد الحرام، وكذا ببرامج الإقراء والإجازات والمقار الإلكترونية، وذلك بدعم واهتمام من ولاة أمرنا -حفظهم الله -.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,912
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,459
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,379
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,760

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة