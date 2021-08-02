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هواة مراقبة الكواكب على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة.. الليلة

زحل الشهير بحلقاته سيكون عند أقرب نقطة له من الأرض

سيكون عشاق مراقبة الكواكب على موعد، الليلة، مع ظاهرة فلكية مميزة، حيث سيقترب كوكب زحل، الشهير بحلقاته المميزة، إلى أقرب نقطة له من الأرض.
وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، من المنتظر أن تتحرك الأرض بين زحل والشمس، وذلك في ظاهرة فلكية سنوية.
وقال العالم في الجمعية الفلكية الملكية البريطانية، روبرت ماس: زحل سيكون سهل الرصد، وذلك لكونه سيظهر في فراغ نسبي من السماء.
وأضاف: سيبدو زحل كنجم أصفر اللون، وسيصدر ضوءًا ثابتًا بدلاً من الوميض. سيتألق زحل كونه أكثر إشراقًا من الغالبية العظمى للنجوم في السماء.

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هواة مراقبة الكواكب على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة.. الليلة
سبق

سيكون عشاق مراقبة الكواكب على موعد، الليلة، مع ظاهرة فلكية مميزة، حيث سيقترب كوكب زحل، الشهير بحلقاته المميزة، إلى أقرب نقطة له من الأرض.
وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، من المنتظر أن تتحرك الأرض بين زحل والشمس، وذلك في ظاهرة فلكية سنوية.
وقال العالم في الجمعية الفلكية الملكية البريطانية، روبرت ماس: زحل سيكون سهل الرصد، وذلك لكونه سيظهر في فراغ نسبي من السماء.
وأضاف: سيبدو زحل كنجم أصفر اللون، وسيصدر ضوءًا ثابتًا بدلاً من الوميض. سيتألق زحل كونه أكثر إشراقًا من الغالبية العظمى للنجوم في السماء.

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
04:17 PM

هواة مراقبة الكواكب على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة.. الليلة

زحل الشهير بحلقاته سيكون عند أقرب نقطة له من الأرض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سيكون عشاق مراقبة الكواكب على موعد، الليلة، مع ظاهرة فلكية مميزة، حيث سيقترب كوكب زحل، الشهير بحلقاته المميزة، إلى أقرب نقطة له من الأرض.
وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، من المنتظر أن تتحرك الأرض بين زحل والشمس، وذلك في ظاهرة فلكية سنوية.
وقال العالم في الجمعية الفلكية الملكية البريطانية، روبرت ماس: زحل سيكون سهل الرصد، وذلك لكونه سيظهر في فراغ نسبي من السماء.
وأضاف: سيبدو زحل كنجم أصفر اللون، وسيصدر ضوءًا ثابتًا بدلاً من الوميض. سيتألق زحل كونه أكثر إشراقًا من الغالبية العظمى للنجوم في السماء.

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