ارتفاع إصابات كورونا في اليابان إلى 3963 والحكومة تعلن الطوارئ بـ7 مدن

يتيح أمام حكام الولايات مطالبة السكان بالبقاء في منازلهم مع بعض الاستثناءات

أعلنت اليابان ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 3963 حالةً، فيما كشفت عن اتجاه السلطات لإعلان حالة طوارئ في سبع محافظات على خلفية تفشي الجائحة.

وقالت وزارة الصحة اليابانية في بيان اليوم: تم تسجيل 289 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع الإجمالي إلى 3963 إصابة؛ فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 95 حالةً بعد تسجيل عشر حالات جديدة.

وقال رئيس الوزراء الياباني آبي شينزو: إنه يعتزم إعلان حالة طوارئ لاحتواء تفشي الفيروس التاجي الجديد ابتداءً من غد.

وأضاف للصحفيين بعد اجتماع مع عدد من مسؤولي حزبه، أن إعلان الطوارئ سيشمل سبع محافظات بينها "طوكيو، وشيبا، وأوساكا، وفوكوكا" لمدة شهر تقريبًا.

ويتيح إعلان الطوارئ أمام حكام الولايات في بعض المناطق، مطالبة السكان بالبقاء في منازلهم مع بعض الاستثناءات.