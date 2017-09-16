خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من ملك مملكة البحرين

دان العمل الإرهابي الذي استهدف معملَي "أرامكو" في بقيق وخريص

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وأعرب ملك البحرين خلال الاتصال عن إدانته العمل الإرهابي الذي استهدف معملَيْن تابعَيْن لشركة أرامكو في بقيق وخريص، مؤكدًا وقوف البحرين مع السعودية في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها.

وقدَّر خادم الحرمين الشريفين لجلالة ملك البحرين موقفه ومشاعره الأخوية، مؤكدًا قدرة السعودية على التعامل مع مثل هذه الأعمال الإرهابية.