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بخطط احترازية مشددة.. سجون الشرقية تعود للعمل بعد رفع التعليق

منع التجمعات والمصافحة والحرص على تطهير اليدين والتباعد الاجتماعي

استأنفت مديرية السجون بالمنطقة الشرقية، العمل بكافة فروعها وأقسامها بالمنطقة صباح اليوم الأحد، بعد قرار رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية لممارسة أنشطتها وفق الضوابط التي أقرتها وزارة الداخلية مؤخرًا؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحفاظ على سلامة جميع منسوبي السجون، مثل منع تجمعات المعايدة والمصافحة والحرص على تطهير اليدين بشكل مستمر، وتطبيق التباعد الجسدي بين الموظفين، وارتداء كمامات الوجه عند دخول مقر العمل، والتأكيد على جميع المنسوبين بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والالتزام بما ورد فيها، والتي من شأنها أن تسهم -بإذن الله- في المحافظة على سلامة الجميع.

مديرية السجون المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بخطط احترازية مشددة.. سجون الشرقية تعود للعمل بعد رفع التعليق
سبق

استأنفت مديرية السجون بالمنطقة الشرقية، العمل بكافة فروعها وأقسامها بالمنطقة صباح اليوم الأحد، بعد قرار رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية لممارسة أنشطتها وفق الضوابط التي أقرتها وزارة الداخلية مؤخرًا؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحفاظ على سلامة جميع منسوبي السجون، مثل منع تجمعات المعايدة والمصافحة والحرص على تطهير اليدين بشكل مستمر، وتطبيق التباعد الجسدي بين الموظفين، وارتداء كمامات الوجه عند دخول مقر العمل، والتأكيد على جميع المنسوبين بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والالتزام بما ورد فيها، والتي من شأنها أن تسهم -بإذن الله- في المحافظة على سلامة الجميع.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
01:14 PM

بخطط احترازية مشددة.. سجون الشرقية تعود للعمل بعد رفع التعليق

منع التجمعات والمصافحة والحرص على تطهير اليدين والتباعد الاجتماعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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2,398

استأنفت مديرية السجون بالمنطقة الشرقية، العمل بكافة فروعها وأقسامها بالمنطقة صباح اليوم الأحد، بعد قرار رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية لممارسة أنشطتها وفق الضوابط التي أقرتها وزارة الداخلية مؤخرًا؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحفاظ على سلامة جميع منسوبي السجون، مثل منع تجمعات المعايدة والمصافحة والحرص على تطهير اليدين بشكل مستمر، وتطبيق التباعد الجسدي بين الموظفين، وارتداء كمامات الوجه عند دخول مقر العمل، والتأكيد على جميع المنسوبين بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والالتزام بما ورد فيها، والتي من شأنها أن تسهم -بإذن الله- في المحافظة على سلامة الجميع.

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