"العريفي" يبلور تثمين أوروبا لدور السعودية في وقف إطلاق النار باليمن ودعم شعبها

قال: بيان "بوريل" شهادة دوليّة وبدء المباحثات بين الحكومة والحوثيّين ضرورة

أكّد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي، السفير سعد بن محمد العريفي؛ أن دعوة قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن لوقف إطلاق نار شامل في اليمن، جاءت امتدادًا لريادة المملكة في دعم الشعب اليمني الشقيق، والوقوف إلى جانب اليمن في ظلّ جائحة كورونا (كوفيد 19).

وقال السفير العريفي في تصريح صحفي: "بيان الممثّل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، والذي رحّب من خلاله بإعلان المملكة عن وقف إطلاق النار نيابة عن تحالف دعم الشرعية في اليمن، يعدّ شهادةً من الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بشأن موقف المملكة الإيجابي تجاه قضية الشعب اليمني وإرادة قيادة المملكة العربية السعودية في تجنيب الشعب اليمني الشقيق المزيد من المعاناة والمحن".

وأضاف: "الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أثنى على دور المملكة في هذه المرحلة الدقيقة والصعبة، والتي يتفشّى فيها وباء كورونا المستجدّ، وعدّ أنه من الضروري الآن أن توقف الأطراف المحلية في النزاع؛ أي الحكومة اليمنية والحوثيين، جميع الأعمال العدائية على الفور، وتبدأ المحادثات بحسن نيّة تحت رعاية الأمم المتحدة".

وأوضح أنه امتدادًا لوقوف المملكة لدعم الشعب اليمني الشقيق في ظل جائحة كورونا (كوفيد 19)، ودعماً لقرارات الحكومة اليمنية في قبول دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن، لمواجهة تبعات انتشار هذه الجائحة، وتعزيزا لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، جاءت دعوة قيادة الحالف لدعم الشرعية في اليمن لوقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين قابلة للتمديد، ومؤكدةً على جدية التحالف في الاستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة.