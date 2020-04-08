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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 6999.34 نقطة

بتداولات تجاوزت 5 مليارات ريال لأكثر من 238 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعًا 12.94 نقطة؛ ليقفل عند مستوى 6999.34 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من خمسة مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 238 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 236 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 84 شركة ارتفاعًا في قيمتها؛ فيما أغلقت أسهم 102 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: "طباعة وتغليف، وفرة، ريدان، حلواني إخوان، وأسواق المزرعة" الأكثر ارتفاعا.. أما أسهم شركات: "أسواق عبدالله العثيم، المراكز، وقت اللياقة، سدافكو، وتكافل الراجحي" فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و4.73%.

وكانت أسهم شركات: "الإنماء، زين السعودية، سيرا، دار الأركان، والراجحي" هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: "الراجحي، الإنماء، أرامكو السعودية، زين السعودية، وسابك" هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 19.55 نقطة ليقفل عند مستوى 6299.44 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 12 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 351 ألف سهم تقاسمتها 791 صفقة.

مؤشر سوق الأسهم

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 6999.34 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعًا 12.94 نقطة؛ ليقفل عند مستوى 6999.34 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من خمسة مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 238 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 236 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 84 شركة ارتفاعًا في قيمتها؛ فيما أغلقت أسهم 102 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: "طباعة وتغليف، وفرة، ريدان، حلواني إخوان، وأسواق المزرعة" الأكثر ارتفاعا.. أما أسهم شركات: "أسواق عبدالله العثيم، المراكز، وقت اللياقة، سدافكو، وتكافل الراجحي" فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و4.73%.

وكانت أسهم شركات: "الإنماء، زين السعودية، سيرا، دار الأركان، والراجحي" هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: "الراجحي، الإنماء، أرامكو السعودية، زين السعودية، وسابك" هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 19.55 نقطة ليقفل عند مستوى 6299.44 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 12 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 351 ألف سهم تقاسمتها 791 صفقة.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
02:09 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 6999.34 نقطة

بتداولات تجاوزت 5 مليارات ريال لأكثر من 238 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعًا 12.94 نقطة؛ ليقفل عند مستوى 6999.34 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من خمسة مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 238 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 236 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 84 شركة ارتفاعًا في قيمتها؛ فيما أغلقت أسهم 102 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: "طباعة وتغليف، وفرة، ريدان، حلواني إخوان، وأسواق المزرعة" الأكثر ارتفاعا.. أما أسهم شركات: "أسواق عبدالله العثيم، المراكز، وقت اللياقة، سدافكو، وتكافل الراجحي" فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و4.73%.

وكانت أسهم شركات: "الإنماء، زين السعودية، سيرا، دار الأركان، والراجحي" هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: "الراجحي، الإنماء، أرامكو السعودية، زين السعودية، وسابك" هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 19.55 نقطة ليقفل عند مستوى 6299.44 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 12 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 351 ألف سهم تقاسمتها 791 صفقة.

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