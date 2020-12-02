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خطأ موظف في بنك محلي بالليث يجمّد حساب جمعية "البر"

تسبب في تعطل أعمالها وانقطاع المساعدات عن المستفيدين

تسبب خطأ موظف بأحد البنوك المحلية في محافظة الليث، في تجميد حساب جمعية البر الخيرية بالمحافظة.

وقال مدير الجمعية الشيخ حسن الزبيدي لـ"سبق": "فوجئنا عند تحويل مبلغ مالي من البنك المحلي لأحد البنوك الأخرى بتجميد الحساب في البنك المحلي، وعند مراجعة الفرع بالليث أفاد بأن المشكلة تعود لعدم تحديث البيانات، مع العلم أن الجمعية قامت بتحديث البيانات قبل حوالي ستة أشهر وثبت ذلك لدى الفرع".

وأضاف: "اتضح أن الموظف لم يقم بإكمال التحديث الذي قامت به الجمعية؛ مما تسبب في تجميد الحساب، كما أن الموظف الذي قام بتحديث البيانات حاليًّا في إجازة".

وتابع: "تقدمنا بشكوى للبنك المركزي السعودي، وتواصل معنا موظف من الإدارة العامة للبنك بالرياض، وقد مضى 5 أيام ولكن دون جدوى".

وأكد "الزبيدي" أن الجمعية لديها حسابات في بنوك أخرى، ولكن الحساب البنكي المجمد هو الذي به المبالغ المالية للجمعية، وقد تسبب تجميد الحساب في انقطاع المساعدات عن المستفيدين وتعطل أعمال الجمعية بسبب تصرف الموظف، خاصة أن المستفيدين بحاجة ماسّة لصرف مساعداتهم الآن مع موسم الأمطار وتضرر منازل بعض المستفيدين.

محافظة الليث جمعية البر الخيرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خطأ موظف في بنك محلي بالليث يجمّد حساب جمعية "البر"
سبق

تسبب خطأ موظف بأحد البنوك المحلية في محافظة الليث، في تجميد حساب جمعية البر الخيرية بالمحافظة.

وقال مدير الجمعية الشيخ حسن الزبيدي لـ"سبق": "فوجئنا عند تحويل مبلغ مالي من البنك المحلي لأحد البنوك الأخرى بتجميد الحساب في البنك المحلي، وعند مراجعة الفرع بالليث أفاد بأن المشكلة تعود لعدم تحديث البيانات، مع العلم أن الجمعية قامت بتحديث البيانات قبل حوالي ستة أشهر وثبت ذلك لدى الفرع".

وأضاف: "اتضح أن الموظف لم يقم بإكمال التحديث الذي قامت به الجمعية؛ مما تسبب في تجميد الحساب، كما أن الموظف الذي قام بتحديث البيانات حاليًّا في إجازة".

وتابع: "تقدمنا بشكوى للبنك المركزي السعودي، وتواصل معنا موظف من الإدارة العامة للبنك بالرياض، وقد مضى 5 أيام ولكن دون جدوى".

وأكد "الزبيدي" أن الجمعية لديها حسابات في بنوك أخرى، ولكن الحساب البنكي المجمد هو الذي به المبالغ المالية للجمعية، وقد تسبب تجميد الحساب في انقطاع المساعدات عن المستفيدين وتعطل أعمال الجمعية بسبب تصرف الموظف، خاصة أن المستفيدين بحاجة ماسّة لصرف مساعداتهم الآن مع موسم الأمطار وتضرر منازل بعض المستفيدين.

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
07:05 PM

خطأ موظف في بنك محلي بالليث يجمّد حساب جمعية "البر"

تسبب في تعطل أعمالها وانقطاع المساعدات عن المستفيدين

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عوض الفهمي - الليث
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تسبب خطأ موظف بأحد البنوك المحلية في محافظة الليث، في تجميد حساب جمعية البر الخيرية بالمحافظة.

وقال مدير الجمعية الشيخ حسن الزبيدي لـ"سبق": "فوجئنا عند تحويل مبلغ مالي من البنك المحلي لأحد البنوك الأخرى بتجميد الحساب في البنك المحلي، وعند مراجعة الفرع بالليث أفاد بأن المشكلة تعود لعدم تحديث البيانات، مع العلم أن الجمعية قامت بتحديث البيانات قبل حوالي ستة أشهر وثبت ذلك لدى الفرع".

وأضاف: "اتضح أن الموظف لم يقم بإكمال التحديث الذي قامت به الجمعية؛ مما تسبب في تجميد الحساب، كما أن الموظف الذي قام بتحديث البيانات حاليًّا في إجازة".

وتابع: "تقدمنا بشكوى للبنك المركزي السعودي، وتواصل معنا موظف من الإدارة العامة للبنك بالرياض، وقد مضى 5 أيام ولكن دون جدوى".

وأكد "الزبيدي" أن الجمعية لديها حسابات في بنوك أخرى، ولكن الحساب البنكي المجمد هو الذي به المبالغ المالية للجمعية، وقد تسبب تجميد الحساب في انقطاع المساعدات عن المستفيدين وتعطل أعمال الجمعية بسبب تصرف الموظف، خاصة أن المستفيدين بحاجة ماسّة لصرف مساعداتهم الآن مع موسم الأمطار وتضرر منازل بعض المستفيدين.

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