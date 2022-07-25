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صبيا .. الجموع تشيّع جثمان الشهيد "الجعامي"

استُشهد خلال عمله بالخطوط الأمامية بالحد الجنوبي

شيّعت الجموع جثمان الرقيب أول الشهيد أحمد علي جعامي؛ أحد أفراد القوات المسلحة، الذي استُشهد خلال عمله في الخطوط الأمامية بالحد الجنوبي، وذلك بعد الصلاة عليه بجامع الجديين بمحافظة صبيا؛ يتقدمهم وكيل محافظ صبيا إبراهيم مديني عتودي.

ونقل "العتودي"؛ تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- إلى أسرة الشهيد، كما نقل تعازي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، إلى أسرة وذوي الشهيد، سائلا الله -العلي القدير- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده وهو يدافع عن دينه ووطنه في ميدان العز والشرف والكرامة.

وأدّى الصلاة مع وكيل محافظة صبيا مدير شرطة محافظة صبيا العقيد حوذان الجابري؛ وعدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة، وعدد من المشايخ وجموع من الأهالي.

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صبيا .. الجموع تشيّع جثمان الشهيد "الجعامي"
سبق

شيّعت الجموع جثمان الرقيب أول الشهيد أحمد علي جعامي؛ أحد أفراد القوات المسلحة، الذي استُشهد خلال عمله في الخطوط الأمامية بالحد الجنوبي، وذلك بعد الصلاة عليه بجامع الجديين بمحافظة صبيا؛ يتقدمهم وكيل محافظ صبيا إبراهيم مديني عتودي.

ونقل "العتودي"؛ تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- إلى أسرة الشهيد، كما نقل تعازي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، إلى أسرة وذوي الشهيد، سائلا الله -العلي القدير- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده وهو يدافع عن دينه ووطنه في ميدان العز والشرف والكرامة.

وأدّى الصلاة مع وكيل محافظة صبيا مدير شرطة محافظة صبيا العقيد حوذان الجابري؛ وعدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة، وعدد من المشايخ وجموع من الأهالي.

23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440
12:50 PM

صبيا .. الجموع تشيّع جثمان الشهيد "الجعامي"

استُشهد خلال عمله بالخطوط الأمامية بالحد الجنوبي

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فهد كاملي - جازان
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شيّعت الجموع جثمان الرقيب أول الشهيد أحمد علي جعامي؛ أحد أفراد القوات المسلحة، الذي استُشهد خلال عمله في الخطوط الأمامية بالحد الجنوبي، وذلك بعد الصلاة عليه بجامع الجديين بمحافظة صبيا؛ يتقدمهم وكيل محافظ صبيا إبراهيم مديني عتودي.

ونقل "العتودي"؛ تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- إلى أسرة الشهيد، كما نقل تعازي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، إلى أسرة وذوي الشهيد، سائلا الله -العلي القدير- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده وهو يدافع عن دينه ووطنه في ميدان العز والشرف والكرامة.

وأدّى الصلاة مع وكيل محافظة صبيا مدير شرطة محافظة صبيا العقيد حوذان الجابري؛ وعدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة، وعدد من المشايخ وجموع من الأهالي.

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