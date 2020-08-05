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"صحة الطائف" تطلق برنامجاً توعوياً لـ300 ألف مستفيد بالمتنزهات

يركز على التعريف بالبروتوكول الوقائي الصحي للوقاية من كورونا

استطاعت الصحة في الطائف الوصول إلى 300 ألف مستفيد داخل المنتزهات والمواقع السياحية للتعريف بالبروتوكول الوقائي الصحي للوقاية من كورونا، والتعايش الصحيح مع المصاب من أفراد الأسرة وحماية أصحاب المخاطر المرتفعة.

جاء ذلك ضمن برنامج توعوي مكثف كانت قد أطلقته وتنفذه الفرق الميدانية بالمواقع السياحية المختلفة، حيث حقق نتائج إيجابية حظيت بتقدير المسؤولين بوزارة الصحة بعد أن تخطى 300 ألف مستفيد من خلال تقارير رصد يومية.

وقال مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية عبدالهادي الربيعي: البرنامج التوعوي الميداني المكثف يسعى لتحقيق جملة من الأهداف الوقائية والتي تتغير وفقاً لمستوى المرحلة التي يصل إليها المجتمع في حين أنه يركز في المرحلة الحالية على جانبين مهمة، الأول حماية أصحاب المخاطر المرتفعة للحيلولة دون إصابتهم بفيروس كورونا وهم أصحاب الأمراض التنفسية والأمراض المزمنة وأمراض القلب المختلفة، والجانب الثاني التعايش الصحيح مع مصابي كورونا داخل الأسرة وهو ما نسعى لنشره بشكل مكثف ومتسارع داخل المجتمع ضمن التوعية الصحيحة الوقائية للمجتمع، وذلك بعد أن أدرك أفراد المجتمع ولله الحمد مخاطر الإصابة وطرق الوقاية الصحيحة.

وأضاف: الفرق الميدانية تعكف على تحقيق ذلك بشكل مكثف بمشاركة أكثر من 250 ممارساً صحياً متخصصاً من مختلف القطاعات الصحية التابعة لصحة الطائف، ينتشرون يومياً في أكثر من 13 موقعاً سياحياً لهم كل الشكر والتقدير على ما يبذلونه من جهود وفي مقدمتهم قائد الفرق الميدانية سعد الحارثي، ومعاونوه وجميع المشاركين؛ فقد استطاعوا تحقيق نتائج إيجابية وجنبت الكثير من الأشخاص الإصابة.

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"صحة الطائف" تطلق برنامجاً توعوياً لـ300 ألف مستفيد بالمتنزهات
سبق

استطاعت الصحة في الطائف الوصول إلى 300 ألف مستفيد داخل المنتزهات والمواقع السياحية للتعريف بالبروتوكول الوقائي الصحي للوقاية من كورونا، والتعايش الصحيح مع المصاب من أفراد الأسرة وحماية أصحاب المخاطر المرتفعة.

جاء ذلك ضمن برنامج توعوي مكثف كانت قد أطلقته وتنفذه الفرق الميدانية بالمواقع السياحية المختلفة، حيث حقق نتائج إيجابية حظيت بتقدير المسؤولين بوزارة الصحة بعد أن تخطى 300 ألف مستفيد من خلال تقارير رصد يومية.

وقال مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية عبدالهادي الربيعي: البرنامج التوعوي الميداني المكثف يسعى لتحقيق جملة من الأهداف الوقائية والتي تتغير وفقاً لمستوى المرحلة التي يصل إليها المجتمع في حين أنه يركز في المرحلة الحالية على جانبين مهمة، الأول حماية أصحاب المخاطر المرتفعة للحيلولة دون إصابتهم بفيروس كورونا وهم أصحاب الأمراض التنفسية والأمراض المزمنة وأمراض القلب المختلفة، والجانب الثاني التعايش الصحيح مع مصابي كورونا داخل الأسرة وهو ما نسعى لنشره بشكل مكثف ومتسارع داخل المجتمع ضمن التوعية الصحيحة الوقائية للمجتمع، وذلك بعد أن أدرك أفراد المجتمع ولله الحمد مخاطر الإصابة وطرق الوقاية الصحيحة.

وأضاف: الفرق الميدانية تعكف على تحقيق ذلك بشكل مكثف بمشاركة أكثر من 250 ممارساً صحياً متخصصاً من مختلف القطاعات الصحية التابعة لصحة الطائف، ينتشرون يومياً في أكثر من 13 موقعاً سياحياً لهم كل الشكر والتقدير على ما يبذلونه من جهود وفي مقدمتهم قائد الفرق الميدانية سعد الحارثي، ومعاونوه وجميع المشاركين؛ فقد استطاعوا تحقيق نتائج إيجابية وجنبت الكثير من الأشخاص الإصابة.

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
05:25 PM

"صحة الطائف" تطلق برنامجاً توعوياً لـ300 ألف مستفيد بالمتنزهات

يركز على التعريف بالبروتوكول الوقائي الصحي للوقاية من كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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استطاعت الصحة في الطائف الوصول إلى 300 ألف مستفيد داخل المنتزهات والمواقع السياحية للتعريف بالبروتوكول الوقائي الصحي للوقاية من كورونا، والتعايش الصحيح مع المصاب من أفراد الأسرة وحماية أصحاب المخاطر المرتفعة.

جاء ذلك ضمن برنامج توعوي مكثف كانت قد أطلقته وتنفذه الفرق الميدانية بالمواقع السياحية المختلفة، حيث حقق نتائج إيجابية حظيت بتقدير المسؤولين بوزارة الصحة بعد أن تخطى 300 ألف مستفيد من خلال تقارير رصد يومية.

وقال مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية عبدالهادي الربيعي: البرنامج التوعوي الميداني المكثف يسعى لتحقيق جملة من الأهداف الوقائية والتي تتغير وفقاً لمستوى المرحلة التي يصل إليها المجتمع في حين أنه يركز في المرحلة الحالية على جانبين مهمة، الأول حماية أصحاب المخاطر المرتفعة للحيلولة دون إصابتهم بفيروس كورونا وهم أصحاب الأمراض التنفسية والأمراض المزمنة وأمراض القلب المختلفة، والجانب الثاني التعايش الصحيح مع مصابي كورونا داخل الأسرة وهو ما نسعى لنشره بشكل مكثف ومتسارع داخل المجتمع ضمن التوعية الصحيحة الوقائية للمجتمع، وذلك بعد أن أدرك أفراد المجتمع ولله الحمد مخاطر الإصابة وطرق الوقاية الصحيحة.

وأضاف: الفرق الميدانية تعكف على تحقيق ذلك بشكل مكثف بمشاركة أكثر من 250 ممارساً صحياً متخصصاً من مختلف القطاعات الصحية التابعة لصحة الطائف، ينتشرون يومياً في أكثر من 13 موقعاً سياحياً لهم كل الشكر والتقدير على ما يبذلونه من جهود وفي مقدمتهم قائد الفرق الميدانية سعد الحارثي، ومعاونوه وجميع المشاركين؛ فقد استطاعوا تحقيق نتائج إيجابية وجنبت الكثير من الأشخاص الإصابة.

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