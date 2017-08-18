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بنك الرياض يعلن عن وظائف شاغرة للمبدعين والمبدعات

أعلن عنها بطريقة إبداعية بهدف الوصول إلى أكبر شريحة

أعلن بنك الرياض، مؤخراً، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن توفر وظائف شاغرة للمبدعين والمبدعات بطريقة مختلفة ومبتكرة؛ بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من المبدعين والمبدعات من أبناء وبنات الوطن.

ويستلزم على طالب الوظيفة، التعريف عن نفسه وعما يملكه من مؤهلات علمية وخبرات مهنية بطريقة إبداعية، ومشاركتها عبر وسم (#من_الآخر) في تويتر، ويقوم البنك من خلاله باختيار المرشحين والمرشحات الأكثر إبداعاً والمؤهلين للمقابلة الشخصية، وفقاً للشروط التي تتضمن بأن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وحديث التخرج أو لديه خبرة لا تزيد على سنة كحد أقصى.

ويعد بنك الرياض، من البنوك الرائدة في استقطاب الكوادر الوطنية الشابة، والأكثر تحقيقاً لمعدلات توطين الوظائف بنسبة تجاوزت 94% من بين مجموع العاملين، مع احتفاظ الكفاءات السعودية بكافة المواقع القيادية لدى البنك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بنك الرياض يعلن عن وظائف شاغرة للمبدعين والمبدعات
سبق

أعلن بنك الرياض، مؤخراً، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن توفر وظائف شاغرة للمبدعين والمبدعات بطريقة مختلفة ومبتكرة؛ بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من المبدعين والمبدعات من أبناء وبنات الوطن.

ويستلزم على طالب الوظيفة، التعريف عن نفسه وعما يملكه من مؤهلات علمية وخبرات مهنية بطريقة إبداعية، ومشاركتها عبر وسم (#من_الآخر) في تويتر، ويقوم البنك من خلاله باختيار المرشحين والمرشحات الأكثر إبداعاً والمؤهلين للمقابلة الشخصية، وفقاً للشروط التي تتضمن بأن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وحديث التخرج أو لديه خبرة لا تزيد على سنة كحد أقصى.

ويعد بنك الرياض، من البنوك الرائدة في استقطاب الكوادر الوطنية الشابة، والأكثر تحقيقاً لمعدلات توطين الوظائف بنسبة تجاوزت 94% من بين مجموع العاملين، مع احتفاظ الكفاءات السعودية بكافة المواقع القيادية لدى البنك.

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
05:51 PM

بنك الرياض يعلن عن وظائف شاغرة للمبدعين والمبدعات

أعلن عنها بطريقة إبداعية بهدف الوصول إلى أكبر شريحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن بنك الرياض، مؤخراً، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن توفر وظائف شاغرة للمبدعين والمبدعات بطريقة مختلفة ومبتكرة؛ بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من المبدعين والمبدعات من أبناء وبنات الوطن.

ويستلزم على طالب الوظيفة، التعريف عن نفسه وعما يملكه من مؤهلات علمية وخبرات مهنية بطريقة إبداعية، ومشاركتها عبر وسم (#من_الآخر) في تويتر، ويقوم البنك من خلاله باختيار المرشحين والمرشحات الأكثر إبداعاً والمؤهلين للمقابلة الشخصية، وفقاً للشروط التي تتضمن بأن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وحديث التخرج أو لديه خبرة لا تزيد على سنة كحد أقصى.

ويعد بنك الرياض، من البنوك الرائدة في استقطاب الكوادر الوطنية الشابة، والأكثر تحقيقاً لمعدلات توطين الوظائف بنسبة تجاوزت 94% من بين مجموع العاملين، مع احتفاظ الكفاءات السعودية بكافة المواقع القيادية لدى البنك.

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53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,976
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