"سبق" تواصل بالصور رصد التنافس بين الحفظة على جائزة الملك سلمان القرآنية بالرياض

وزير الشؤون الإسلامية يتفقد تصفيات الجائزة واختتام الاستماع إلى 25 من الحافظات

تواصل "سبق" رصد الفعاليات في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات، ولجان التحكيم والاستماع للحفظة والحافظات، وانتهاء القسم النسائي من الاستماع إلى جميع المشاركات الـ25 في المسابقة، وتفقد وزير الشؤون الإسلامية لمقر المسابقة والاستماع إلى تلاوات الحفظة، وتواصل البرنامج الثقافي.

وزير الشؤون الإسلامية

لجنة تحكيم الجائزة أكملت أمس جدول أعمال اليوم الثاني من التصفيات النهائية، بالاستماع إلى ستة وعشرين متسابقاً خلال الفترتين الصباحية والمسائية، يمثلون مختلف فروع المسابقة الخمسة.

وأكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، أهمية تربية الناشئة على كتاب الله تعالى، وتوجيههم نحو تعاليم القرآن الكريم، وتحفيزهم لحفظه وتلاوته، وعمارة الأوقات بتدبره وتعلم أحكامه، وقال بمناسبة زيارته التفقدية مقر الجائزة وحضور جلسة الاستماع: إن من نِعَم الله تعالى علينا في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية، أنْ يَسّر لنا مشاريع تعليم القرآن الكريم وبث المنافسة بين الشباب والشابات في مجال حفظ القرآن الكريم، وهذه الجائزة تضم أبناءنا من كل المناطق والمحافظات، وجاءت برعاية ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- لتؤكد منهج هذه الدولة المباركة المستمد من كتاب الله الكريم، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحمّل رسالة تبليغ هذا الدين الوسطي إلى الأمة كلها.

ذات تأثير تربوي

وأكد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أهمية توجيه الناشئة نحو كتاب الله تعالى؛ وذلك بمناسبة انعقاد الدورة العشرين للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات، وقال سموه: تأتي هذه الجائزة دلالة على عناية هذه الدولة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- بالقرآن الكريم وحفظته، والتشجيع على التمسك به وفهمه على الوجه الصحيح.

وأضاف: لقد جاءت عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم تدريساً وحفظاً وتلاوة؛ من خلال المدراس النظامية وحِلَق التحفيظ المنتشرة في أغلب مساجد وجوامع المملكة، وتعد الجائزة المحلية الأكثر شمولية؛ كونها للبنين والبنات على مستوى المملكة، وهذا مما يجعل المنافسة كبيرة وأثرها على الأبناء والبنات عميقاً ومؤثراً؛ وهذا ما يهدف إليه حفظة الله من جعل القرآن الكريم حاضراً في وجدان كل الأبناء والبنات وعلى كافة مستوياتهم العلمية.

القرآنية تؤكد هوية البلاد وتميزها

ونوّه أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- تجاه خدمة كتاب الله الكريم، وقال: إن القيادة الرشيدة تقدم جُل عنايتها بالقرآن الكريم وتشجيع حفظته منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، ولا شك أن الجائزة تؤكد تميز هذه البلاد بهويتها القرآنية واستمرار منهجها المرتكز على تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، وفي هذا المقام نحمد الله ونشكره أن هيأ للبلاد قيادة تُطبّق شريعتنا الإسلامية وشعباً يحرص على تلاوة القرآن الكريم وحفظه؛ سائلين الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يُمِدهما بعونه وتوفيقه إنه سميع مجيب.

المتسابقون: القرآن الكريم يهذب الأخلاق ويرفع الهمم

عبّر نخبة من الحفظة المشاركين في المسابقة عن سعادتهم الغامرة؛ إثر وصولهم للتصفيات النهائية في الرياض، ووصفوا الجهد الكبير الذي بذلوه في الاستعداد للمسابقة خلال أشهر طويلة.

يقول المتسابق في الفرع الرابع خالد بن سعيد علي الغامدي، المرشح من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة الباحة: جائزة الملك سلمان المحلية هي أكبر مسابقة قرآنية محلية، واستعدادي لها كان بمثابرة جيدة، وشعرتُ بالفخر والسعادة عندما رُشحت من جمعيتي بالمنطقة، وأسأل الله أن يجعلني وجميع المتسابقين من المقبولين في الدنيا والآخرة، وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم؛ فجميع المتسابقين فائزون، ولا يوجد فيهم خاسر بإذن الله تعالى، وأضاف: كان للقرآن الكريم الأثر الكبير في صلاح حالي وديني ودنياي، وبفضل الله عز وجل كنت في الفصل الدراسي الماضي الأول على قسمي في الجامعة ولله الحمد.

ويؤكد المتسابق في الفرع الخامس فايز بن ذيب شيحان الشمري من الحدود الشمالية، أنه بذل الأسباب التي تُعينه على تمكين الحفظ وتطبيق أحكام التجويد، وحسن التلاوة منذ عدة أشهر، ويسأل الله تعالى التوفيق والفوز بالجائزة، وقال: إن للقرآن أثراً عظيماً على مستوى الفرد والمجتمع، في ضبط الأخلاق وجميع التعاملات بفضل الله تعالى، ثم تربية القرآن الكريم لأهله.

ويضيف المتسابق في الفرع الخامس عبدالعزيز بن ماجد بن ركبان من منطقة الباحة: تُعَد المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز من أهم المسابقات التي نستعد لها، وكان استعدادي لها بالجد والاجتهاد والمثابرة، وأشعر بالفخر والسعادة حينما وصلت إلى التصفيات النهائية، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى؛ فالقرآن الكريم له أثر عظيم في الحياة، ويرفع صاحبه في الدنيا والآخرة، وهو مؤثر إيجابي في الدراسة؛ لأنه سبب التوفيق وتحصيل الدرجات العالية بعد الله تعالى.

وحدة الفريق النسوي

يقوم الفريق النسوي بتنفيذ خطة الجائزة بكل مهنية واحتراف، وإدارة العمل وتنفيذه وتحقيق أهدافه بأعلى معايير الجودة والإبداع، ويرأس الفريق النسوي الدكتورة: فاطمة بنت إبراهيم النفيسة.

ويتألف الفريق من عدة وحدات رئيسية تتكون من: وحدة شؤون التحكيم التي تتولى تنظيم شؤون المحكمات والمسابقات، وإعداد جدول الاختبار اليومي للجنة التحكيم والأسئلة؛ فيما تُعنى وحدة الإسكان باستقبال المتسابقات والضيوف والإشراف على خدماتهن، وتقوم وحدة العُهَد والشؤون المالية بحفظ العُهَد وتسليمها للمتسابقات والعاملات في الفريق، وتتولى وحدة إدارة الصالات الإشراف على صالات الاستماع، وضبط النظام خلال الاستماع، وترتيب وتنظيم استقبال الضيوف، وتغطي وحدة الشؤون الإعلامية فعاليات المسابقة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، وكتابة التقارير الإعلامية، وإجراء المقابلات مع المشاركات والضيوف، والتنسيق مع الإعلاميات في الصحف والقنوات الرسمية، وتتولى وحدة الدورة التدريبية شؤون المتدربات والمدربات والإشراف على سير العمل.

وتُعَد وحدة تنظيم الحفل الختامي الجهةَ المسؤولة عن تنظيم الحفل الختامي، وإبراز الجهود المبذولة في المسابقة بأفضل صورة؛ من خلال تجهيز جميع ما يلزمه، وتخطيط مقر الحفل الختامي وتوزيع عضوات الفريق فيه، وعمل خطة شاملة عنه بمتابعة من رئيسة الفريق.

الاستماع إلى 25 متسابقة

اختتمت لجنة التحكيم النسائية في الجائزة جدول أعمالها، بالاستماع في اليوم الثالث إلى خمس وعشرين متسابقة خلال الفترتين الصباحية والمسائية؛ ليبلغ مجموع البنات اللاتي تأهلن للتصفيات النهائية اثنتين وستين متسابقة من مختلف المناطق والمحافظات.

وقالت رئيسة الفريق النسوي الدكتورة فاطمة بنت إبراهيم النفيسة: نحمد الله تعالى على ما مَنّ به علينا من الاستماع إلى جميع المتسابقات، وقد سمعنا ورأينا من بناتنا المتنافسات ما تقر به الأعين، وتسعد به القلوب؛ حيث المنافسة الشريفة، والتمكن من حفظ القرآن الكريم، والهمة العالية في إتقان التلاوة ومعرفة التفسير، وهذا من فضل الله تعالى؛ فلله الحمد أولاً وآخراً.

المسابقة الثقافية تشعل التفاعل

تُواصل وحدة الشؤون الثقافية تنظيمَ المسابقة اليومية، التي أضفت أجواء من الألفة والتفاعل بين المشاركين، وأسهمت في كسر الحواجز بينهم، وتعميق روابط الأخوة، وتميزت المسابقة بتقديم جوائز قيمة، أشعلت الحماس وجذوة النشاط العلمي والمعرفي.

التبرع بالدم

نظّمت الجائزة حملة تطوعية للتبرع بالدم بالتنسيق مع المختبر المركزي وبنك الدم في الرياض؛ وذلك ضمن برامج خدمة المجتمع التي تنفذها أمانة المسابقة، وقد شهدت عربة التبرع توافد المشاركين في المسابقة من المتسابقين والموظفين للتبرع؛ مستشعرين أهمية التعاون والخدمة في المجال الصحي، وتستمر حملة التبرع ثلاثة أيام.