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القريات .. إنهاء معاناة رضيع من تجمع سوائل داخل غشاء القلب

كان يعاني انخفاضاً حاداً في الدورة الدموية .. يبلغ من العمر 9 أشهر

تمكّن فريق طبي بمركز القلب بمستشفى القريات العام، من إنهاء معاناة رضيع يبلغ من العمر 9 أشهر، كان يعاني تجمع سوائل داخل الغشاء المبطن للقلب، وانخفاضاً حاداً في الدورة الدموية.

وأجرى الفريق الجراحي عملية لسحب السوائل، حيث تُعد هذه العملية من الحالات النادرة التي تجرى في مستشفى القريات العام؛ وقد تكللت -ولله الحمد- بالنجاح.

يُذكر أن مستشفى القريات تبلغ سعته السريرية 240 سريراً.

القريات مستشفى القريات العام فريق طبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القريات .. إنهاء معاناة رضيع من تجمع سوائل داخل غشاء القلب
سبق

تمكّن فريق طبي بمركز القلب بمستشفى القريات العام، من إنهاء معاناة رضيع يبلغ من العمر 9 أشهر، كان يعاني تجمع سوائل داخل الغشاء المبطن للقلب، وانخفاضاً حاداً في الدورة الدموية.

وأجرى الفريق الجراحي عملية لسحب السوائل، حيث تُعد هذه العملية من الحالات النادرة التي تجرى في مستشفى القريات العام؛ وقد تكللت -ولله الحمد- بالنجاح.

يُذكر أن مستشفى القريات تبلغ سعته السريرية 240 سريراً.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
10:40 AM

القريات .. إنهاء معاناة رضيع من تجمع سوائل داخل غشاء القلب

كان يعاني انخفاضاً حاداً في الدورة الدموية .. يبلغ من العمر 9 أشهر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القريات
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تمكّن فريق طبي بمركز القلب بمستشفى القريات العام، من إنهاء معاناة رضيع يبلغ من العمر 9 أشهر، كان يعاني تجمع سوائل داخل الغشاء المبطن للقلب، وانخفاضاً حاداً في الدورة الدموية.

وأجرى الفريق الجراحي عملية لسحب السوائل، حيث تُعد هذه العملية من الحالات النادرة التي تجرى في مستشفى القريات العام؛ وقد تكللت -ولله الحمد- بالنجاح.

يُذكر أن مستشفى القريات تبلغ سعته السريرية 240 سريراً.

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