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"مطير" يهنئ القيادة والشعب بعيد الأضحى وشفاء الحرمين الشريفين

رفع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وسمو نائبه الأمير بدر بن سلطان وإلى جميع الأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وشفاء خادم الحرمين الشريفين وخروجه من المستشفى بعد الوعكة الصحية التي ألمت به أخيرًا، والتي أجرى على إثرها عملية جراحية تكللت بالنجاح (ولله الحمد).

وبارك "مطير" باسمه ونيابة عن منسوبي صحة مكة المكرمة لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وللشعب السعودي للأمة العربية والإسلامية هذه المناسبة سائلاً الله أن يعيد علينا العيد أعوامًا مديدة وأزمنة عديدة.

صحة مكة المكرمة

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"مطير" يهنئ القيادة والشعب بعيد الأضحى وشفاء الحرمين الشريفين
سبق

رفع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وسمو نائبه الأمير بدر بن سلطان وإلى جميع الأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وشفاء خادم الحرمين الشريفين وخروجه من المستشفى بعد الوعكة الصحية التي ألمت به أخيرًا، والتي أجرى على إثرها عملية جراحية تكللت بالنجاح (ولله الحمد).

وبارك "مطير" باسمه ونيابة عن منسوبي صحة مكة المكرمة لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وللشعب السعودي للأمة العربية والإسلامية هذه المناسبة سائلاً الله أن يعيد علينا العيد أعوامًا مديدة وأزمنة عديدة.

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
10:21 PM

"مطير" يهنئ القيادة والشعب بعيد الأضحى وشفاء الحرمين الشريفين

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هادي العصيمي - الرياض
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رفع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وسمو نائبه الأمير بدر بن سلطان وإلى جميع الأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وشفاء خادم الحرمين الشريفين وخروجه من المستشفى بعد الوعكة الصحية التي ألمت به أخيرًا، والتي أجرى على إثرها عملية جراحية تكللت بالنجاح (ولله الحمد).

وبارك "مطير" باسمه ونيابة عن منسوبي صحة مكة المكرمة لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وللشعب السعودي للأمة العربية والإسلامية هذه المناسبة سائلاً الله أن يعيد علينا العيد أعوامًا مديدة وأزمنة عديدة.

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