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"الصحة": تسجيل 2736 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 54752

مسؤول صيني يحذر من موجة ثانية لـ"كورونا" تجتاح البلاد

"تشونغ" أرجع السبب لنقص المناعة لدى السكان

حذّر المستشار الصحي الرفيع للحكومة الصينية تشونغ نانشان، من أن الصين تواجه موجة إصابات ثانية محتملة بكوفيد-19 جرّاء نقص المناعة في أوساط سكانها، بحسب ما أوردت "فرانس 24"، اليوم الأحد.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن "تشونغ" قوله: "إن غالبية الصينيين حالياً لا يزالون عرضة للإصابة بكوفيد-19 جرّاء نقص المناعة".

وذكر أن الصين تواجه تحدياً كبيراً، وأن الوضع فيها في الوقت الحالي ليس أفضل مما هو الحال عليه في الدول الأخرى.

واعترف "تشونغ" الذي أسهم في الكشف عن حجم تفشي وباء سارس، أن السلطات في "ووهان" لم تعلن عن الإصابات بشكل شفاف في بداية تفشي الوباء.

وبيّن الخبير الذي كان ضمن فريق من الخبراء أرسلوا إلى "ووهان" للتحقيق بشأن تفشي الفيروس أن السلطات المحلية لم ترغب بالإفصاح عن الحقيقة حينها.


ولفت "تشونغ" إلى أن اللقاح "المثالي" للوباء، الذي تشير منظمة الصحة العالمية إلى أنه قد لا يختفي إطلاقاً سيستغرق سنوات.

وبعد شهور من تدابير الإغلاق والحد من السفر في الصين، تمكّن البلد الآسيوي العملاق بدرجة كبيرة من احتواء فيروس كورونا المستجد لكن سرت المخاوف من موجة ثانية مع ظهور مجموعات من الإصابات في المقاطعات الواقعة في شمال شرق البلاد ومدينة ووهان (وسط) حيث ظهر الوباء أول مرة.

فيروس كورونا الجديد

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مسؤول صيني يحذر من موجة ثانية لـ"كورونا" تجتاح البلاد
سبق

حذّر المستشار الصحي الرفيع للحكومة الصينية تشونغ نانشان، من أن الصين تواجه موجة إصابات ثانية محتملة بكوفيد-19 جرّاء نقص المناعة في أوساط سكانها، بحسب ما أوردت "فرانس 24"، اليوم الأحد.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن "تشونغ" قوله: "إن غالبية الصينيين حالياً لا يزالون عرضة للإصابة بكوفيد-19 جرّاء نقص المناعة".

وذكر أن الصين تواجه تحدياً كبيراً، وأن الوضع فيها في الوقت الحالي ليس أفضل مما هو الحال عليه في الدول الأخرى.

واعترف "تشونغ" الذي أسهم في الكشف عن حجم تفشي وباء سارس، أن السلطات في "ووهان" لم تعلن عن الإصابات بشكل شفاف في بداية تفشي الوباء.

وبيّن الخبير الذي كان ضمن فريق من الخبراء أرسلوا إلى "ووهان" للتحقيق بشأن تفشي الفيروس أن السلطات المحلية لم ترغب بالإفصاح عن الحقيقة حينها.


ولفت "تشونغ" إلى أن اللقاح "المثالي" للوباء، الذي تشير منظمة الصحة العالمية إلى أنه قد لا يختفي إطلاقاً سيستغرق سنوات.

وبعد شهور من تدابير الإغلاق والحد من السفر في الصين، تمكّن البلد الآسيوي العملاق بدرجة كبيرة من احتواء فيروس كورونا المستجد لكن سرت المخاوف من موجة ثانية مع ظهور مجموعات من الإصابات في المقاطعات الواقعة في شمال شرق البلاد ومدينة ووهان (وسط) حيث ظهر الوباء أول مرة.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
05:35 PM

مسؤول صيني يحذر من موجة ثانية لـ"كورونا" تجتاح البلاد

"تشونغ" أرجع السبب لنقص المناعة لدى السكان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّر المستشار الصحي الرفيع للحكومة الصينية تشونغ نانشان، من أن الصين تواجه موجة إصابات ثانية محتملة بكوفيد-19 جرّاء نقص المناعة في أوساط سكانها، بحسب ما أوردت "فرانس 24"، اليوم الأحد.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن "تشونغ" قوله: "إن غالبية الصينيين حالياً لا يزالون عرضة للإصابة بكوفيد-19 جرّاء نقص المناعة".

وذكر أن الصين تواجه تحدياً كبيراً، وأن الوضع فيها في الوقت الحالي ليس أفضل مما هو الحال عليه في الدول الأخرى.

واعترف "تشونغ" الذي أسهم في الكشف عن حجم تفشي وباء سارس، أن السلطات في "ووهان" لم تعلن عن الإصابات بشكل شفاف في بداية تفشي الوباء.

وبيّن الخبير الذي كان ضمن فريق من الخبراء أرسلوا إلى "ووهان" للتحقيق بشأن تفشي الفيروس أن السلطات المحلية لم ترغب بالإفصاح عن الحقيقة حينها.


ولفت "تشونغ" إلى أن اللقاح "المثالي" للوباء، الذي تشير منظمة الصحة العالمية إلى أنه قد لا يختفي إطلاقاً سيستغرق سنوات.

وبعد شهور من تدابير الإغلاق والحد من السفر في الصين، تمكّن البلد الآسيوي العملاق بدرجة كبيرة من احتواء فيروس كورونا المستجد لكن سرت المخاوف من موجة ثانية مع ظهور مجموعات من الإصابات في المقاطعات الواقعة في شمال شرق البلاد ومدينة ووهان (وسط) حيث ظهر الوباء أول مرة.

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