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المعيوف: أعتذر للشهري عن ركلة الجزاء .. دوخة : قدمنا مباراة كبيرة أمام فريق كبير

قدم حارس الهلال عبدالله المعيوف اعتذاره لزميله المهاجم صالح الشهري الذي سعى لتنفيذ ركلة الجزاء في الدقيقة 95 لكن حدث أن تقدم المعيوف لتنفيذ الركلة.

وأضاف المعيوف: "قدمنا مباراة كبيرة استحققنا النتيجة والنقاط الثلاث، وكنت متحمسًا بعد التصدي لركلة الرائد لذا كانت ثقتي عالية في التسجيل والحمد لله تحقق ذلك".

وفي الجانب الآخر قدم دوخة حارس الرائد التهنئة للاعبي وجماهير الهلال بالفوز وقال: "قدمنا شوطًا ثانيًا كبيرًا أمام فريق كبير وكنا قريبين من التعادل والعودة للمباراة لكن هذا حال الكرة ونعد جماهيرنا بالأفضل خلال المباريات المقبلة".

يُذكر أن الهلال خطف فوزًا صعبًا أمام الرائد 3 / 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، في افتتاح الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وحافظ الهلال على صدارة الدوري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المعيوف: أعتذر للشهري عن ركلة الجزاء .. دوخة : قدمنا مباراة كبيرة أمام فريق كبير
سبق

قدم حارس الهلال عبدالله المعيوف اعتذاره لزميله المهاجم صالح الشهري الذي سعى لتنفيذ ركلة الجزاء في الدقيقة 95 لكن حدث أن تقدم المعيوف لتنفيذ الركلة.

وأضاف المعيوف: "قدمنا مباراة كبيرة استحققنا النتيجة والنقاط الثلاث، وكنت متحمسًا بعد التصدي لركلة الرائد لذا كانت ثقتي عالية في التسجيل والحمد لله تحقق ذلك".

وفي الجانب الآخر قدم دوخة حارس الرائد التهنئة للاعبي وجماهير الهلال بالفوز وقال: "قدمنا شوطًا ثانيًا كبيرًا أمام فريق كبير وكنا قريبين من التعادل والعودة للمباراة لكن هذا حال الكرة ونعد جماهيرنا بالأفضل خلال المباريات المقبلة".

يُذكر أن الهلال خطف فوزًا صعبًا أمام الرائد 3 / 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، في افتتاح الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وحافظ الهلال على صدارة الدوري.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
11:03 PM

المعيوف: أعتذر للشهري عن ركلة الجزاء .. دوخة : قدمنا مباراة كبيرة أمام فريق كبير

A A A
أحمد سرور - الرياض
11
7,023

قدم حارس الهلال عبدالله المعيوف اعتذاره لزميله المهاجم صالح الشهري الذي سعى لتنفيذ ركلة الجزاء في الدقيقة 95 لكن حدث أن تقدم المعيوف لتنفيذ الركلة.

وأضاف المعيوف: "قدمنا مباراة كبيرة استحققنا النتيجة والنقاط الثلاث، وكنت متحمسًا بعد التصدي لركلة الرائد لذا كانت ثقتي عالية في التسجيل والحمد لله تحقق ذلك".

وفي الجانب الآخر قدم دوخة حارس الرائد التهنئة للاعبي وجماهير الهلال بالفوز وقال: "قدمنا شوطًا ثانيًا كبيرًا أمام فريق كبير وكنا قريبين من التعادل والعودة للمباراة لكن هذا حال الكرة ونعد جماهيرنا بالأفضل خلال المباريات المقبلة".

يُذكر أن الهلال خطف فوزًا صعبًا أمام الرائد 3 / 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، في افتتاح الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وحافظ الهلال على صدارة الدوري.

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