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"الواتساب" يعود للعمل بعد توقُّف استمر لمدة 20 دقيقة

توقُّعات بأن السبب حدوث إشكاليات في سيرفرات الشركة

عاد تطبيق الواتساب إلى العمل بشكل تدريجي لدى المستخدمين بعد توقُّف الخدمة لنحو 20 دقيقة في دول عدة، بينها السعودية.

ويُتوقَّع أن يكون السبب في تعطُّل التطبيق إشكاليات في سيرفرات الشركة. فيما لم يصدر إعلان رسمي عن أسباب المشكلة.

وقد حدث عطل في تطبيق واتساب في أنحاء العالم منذ قليل؛ ما تسبب في انقطاع التراسل بين الملايين من مستخدمي التطبيق على جميع أنظمة التشغيل، سواء أندرويد أو iOS.

....................................

تسبَّب في انقطاع التراسل بين الملايين من مستخدمي التطبيق

‏تعطُّل الواتساب في أنحاء العالم على جميع أنظمة التشغيل

حدث عُطل في تطبيق واتساب في أنحاء العالم منذ قليل؛ ما تسبَّب في انقطاع التراسل بين ملايين مستخدمي التطبيق على جميع أنظمة التشغيل، سواء أندرويد أو iOS.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الواتساب" يعود للعمل بعد توقُّف استمر لمدة 20 دقيقة
سبق

عاد تطبيق الواتساب إلى العمل بشكل تدريجي لدى المستخدمين بعد توقُّف الخدمة لنحو 20 دقيقة في دول عدة، بينها السعودية.

ويُتوقَّع أن يكون السبب في تعطُّل التطبيق إشكاليات في سيرفرات الشركة. فيما لم يصدر إعلان رسمي عن أسباب المشكلة.

وقد حدث عطل في تطبيق واتساب في أنحاء العالم منذ قليل؛ ما تسبب في انقطاع التراسل بين الملايين من مستخدمي التطبيق على جميع أنظمة التشغيل، سواء أندرويد أو iOS.

....................................

تسبَّب في انقطاع التراسل بين الملايين من مستخدمي التطبيق

‏تعطُّل الواتساب في أنحاء العالم على جميع أنظمة التشغيل

حدث عُطل في تطبيق واتساب في أنحاء العالم منذ قليل؛ ما تسبَّب في انقطاع التراسل بين ملايين مستخدمي التطبيق على جميع أنظمة التشغيل، سواء أندرويد أو iOS.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
12:27 AM
اخر تعديل
05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
03:08 PM

"الواتساب" يعود للعمل بعد توقُّف استمر لمدة 20 دقيقة

توقُّعات بأن السبب حدوث إشكاليات في سيرفرات الشركة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
20
14,779

عاد تطبيق الواتساب إلى العمل بشكل تدريجي لدى المستخدمين بعد توقُّف الخدمة لنحو 20 دقيقة في دول عدة، بينها السعودية.

ويُتوقَّع أن يكون السبب في تعطُّل التطبيق إشكاليات في سيرفرات الشركة. فيما لم يصدر إعلان رسمي عن أسباب المشكلة.

وقد حدث عطل في تطبيق واتساب في أنحاء العالم منذ قليل؛ ما تسبب في انقطاع التراسل بين الملايين من مستخدمي التطبيق على جميع أنظمة التشغيل، سواء أندرويد أو iOS.

....................................

تسبَّب في انقطاع التراسل بين الملايين من مستخدمي التطبيق

‏تعطُّل الواتساب في أنحاء العالم على جميع أنظمة التشغيل

حدث عُطل في تطبيق واتساب في أنحاء العالم منذ قليل؛ ما تسبَّب في انقطاع التراسل بين ملايين مستخدمي التطبيق على جميع أنظمة التشغيل، سواء أندرويد أو iOS.

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