"الواتساب" يعود للعمل بعد توقُّف استمر لمدة 20 دقيقة

توقُّعات بأن السبب حدوث إشكاليات في سيرفرات الشركة

عاد تطبيق الواتساب إلى العمل بشكل تدريجي لدى المستخدمين بعد توقُّف الخدمة لنحو 20 دقيقة في دول عدة، بينها السعودية.

ويُتوقَّع أن يكون السبب في تعطُّل التطبيق إشكاليات في سيرفرات الشركة. فيما لم يصدر إعلان رسمي عن أسباب المشكلة.

وقد حدث عطل في تطبيق واتساب في أنحاء العالم منذ قليل؛ ما تسبب في انقطاع التراسل بين الملايين من مستخدمي التطبيق على جميع أنظمة التشغيل، سواء أندرويد أو iOS.

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تسبَّب في انقطاع التراسل بين الملايين من مستخدمي التطبيق

‏تعطُّل الواتساب في أنحاء العالم على جميع أنظمة التشغيل

حدث عُطل في تطبيق واتساب في أنحاء العالم منذ قليل؛ ما تسبَّب في انقطاع التراسل بين ملايين مستخدمي التطبيق على جميع أنظمة التشغيل، سواء أندرويد أو iOS.