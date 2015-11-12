جامعة ريدنج البريطانية تمنح المبتعثة رحمة القثانين الدكتوراه في التصنيف والتنوع الأحيائي

البحث يُعد هو أول تطبيق لتقنية الفلورا الإلكترونية على التنوع النباتي في السعودية

تمكنت المبتعثة رحمة ناصر القثانين المبتعثة من جامعة الملك خالد في أبها من تقديم بحث عن الفلورا الإلكترونية لجزر محافظة فرسان وإستراتيجيات حفظ التنوع النباتي، وعملت المبتعثة على إجراء دراسات متعددة في مجال البحث، الذي يعد الأول من نوعه في تطبيق تقنية الفلورا الإلكترونية على التنوع النباتي في المملكة العربية السعودية، وكانت المبتعثة خلال فترة الابتعاث تزور الجزر لجمع عينات لإجراء الدراسات البحثية عليها، وتوصلت من خلال تلك الدراسات الميدانية والمخبرية في معامل جامعة ريدنج البريطانية لنتائج جديدة في مجال بحثها.

ومنحت جامعة "ريدنج" البريطانية، أمس المبتعثة درجة الدكتوراه في تخصص التصنيف والتنوع الأحيائي بعد تمكنها من إكمال رسالة الدكتوراه، والتي كان عنوانها الفلورا الإلكترونية لجزر محافظة فرسان وإستراتيجيات حفظ التنوع النباتي.





ويصنف بحث المبتعثة، أول بحث في تطبيق تقنية الفلورا الإلكترونية للحفاظ على التنوع النباتي في المملكة العربية السعودية.