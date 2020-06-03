"المدخلي" يتفقد مساجد وجوامع جازان لمتابعة أعمال التعقيم والصيانة

وجّه بفتح المساجد المناسبة لصلاة الجمعة لمنع التكدس والزحام

تَفَقّد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان أسامة بن زيد المدخلي أمس، عددًا من مساجد وجوامع محافظات المنطقة؛ لمتابعة أعمال التعقيم والتنظيف والصيانة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

ووجّه المدخلي مديري إدارات المساجد بالمنطقة بمتابعة احتياجات الجوامع والمساجد، وفتح المساجد المناسبة لصلاة الجمعة؛ لتخفيف الزحام على الجوامع، حسب الاحترازات والإجراءات الوقائية، التي تكفل راحة المصلين وأداءهم للصلاة في أمن وطمأنينة.