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بالفيديو.. "بدور الصالح" أول مرشدة كهوف سعودية: "عين هيت" في الخرج وجهة سياحية عالمية

دعت لتطويرها والاستثمار فيها

قالت بدور الصالح، أول مرشدة سعودية مختصة بسياحة الكهوف ومديرة أعمال اللجنة السياحية بغرف الرياض: إن سياحة الكهوف في المملكة كانت مغيّبة سابقًا فلم تكن محط الأنظار والاهتمام أو مسلطة عليها الأضواء.


وأضافت خلال لقائها في برنامج "تم" للحديث عن السياحة والكهوف والطموح: "لدينا أنواع من الكهوف سواء تحت الأرض وفي الجبال منها كهوف الحرّات البركانية في المدينة المنورة والكهوف الكلسية".


ولفتت إلى أنهم مدربون ولديهم رخص ودورات إسعافات خلوية وأولية للتعامل مع استكشاف ودخول الكهوف؛ حيث يفضل ألا يقل عدد المرشدين عن 3 أشخاص، وهناك طرق وعلامات واسترشادات للدخول إلى الكهوف لمعرفة مكان الدخول ومكان الخروج وقت استكشافها.


وتابعت: "أما الكهوف المعدة والمخصصة للزيارة ودخول الزوار، فهي معروفة وآمنة".


وكشفت أن كهف "عين هيت" في الخرج يحظى بشهرة عالمية وإقبال؛ إذ يعد أول وجهة سياحية للأجانب والزوار من الخارج، وتتلقى اتصالات لزيارته من سياح وشركات إنتاج.


وأضافت "الصالح": "التقيت في إحدى المرات بأحد السياح من هولندا؛ حيث كان قادمًا من المطار على كهف (عين هيت) مباشرة، وهي عبارة عن تجمّع مياه جوفية، وكانت سابقًا المياه صالحة للسباحة والغوص ومنظرها جـميـل في داخل كهف".

وترى أن علم الكهوف والمغارات يحتوى على تقنيات منها تقنية تسلق الجبال، تقنية الغوص، وتقنية النزول بالحبال، وتقنية التعامل مع الظلال في باطن الأرض، وتقنية التعامل مع الزواحف والحشرات والخفافيش.


ووصفت كهف "عين هيت" في الخرج بأنه وجهة سياحية بشهرة عالمية من جميع أنحاء العالم، ويعتبر من الوجهات السياحية المستهدفة للتطوير والاستثمار، وتساءلت في هذا الصدد حول موعد تطوير عين هيت.


يذكر أن من كهوف المملكة كهف المغواة العيص، كهف تنومة أبها، كهف السحالي _ النجم الربع الخالي، كهف المفاجاه_أبو نخل _سلطان الصمان، وكهف العجوز العلا، وكهف جانين حائل، وكهف رأس الناقة الأحساء، وكهف جبل النور _غار ثور مكة المكرمة، وكهف ماكر الشياهين_ام جرسان المدينة، وكهف هيت الخرج

وكهف بن رشيد الرياض، وكهف المربع_الطحالب_الفندق الصمان، وكهف جبل قارا _ ام الجماجم الأحساء، وكهف جبل شدا الباحة، وكهف قيس وليلى الأفلاج، وكهف الزيتة_تبوك، وكهف القويع _ الحوطة، وكهف الحباشي الطائف، وكهف الشويمس حائل.

بدور الصالح سياحة الكهوف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. "بدور الصالح" أول مرشدة كهوف سعودية: "عين هيت" في الخرج وجهة سياحية عالمية
سبق

قالت بدور الصالح، أول مرشدة سعودية مختصة بسياحة الكهوف ومديرة أعمال اللجنة السياحية بغرف الرياض: إن سياحة الكهوف في المملكة كانت مغيّبة سابقًا فلم تكن محط الأنظار والاهتمام أو مسلطة عليها الأضواء.


وأضافت خلال لقائها في برنامج "تم" للحديث عن السياحة والكهوف والطموح: "لدينا أنواع من الكهوف سواء تحت الأرض وفي الجبال منها كهوف الحرّات البركانية في المدينة المنورة والكهوف الكلسية".


ولفتت إلى أنهم مدربون ولديهم رخص ودورات إسعافات خلوية وأولية للتعامل مع استكشاف ودخول الكهوف؛ حيث يفضل ألا يقل عدد المرشدين عن 3 أشخاص، وهناك طرق وعلامات واسترشادات للدخول إلى الكهوف لمعرفة مكان الدخول ومكان الخروج وقت استكشافها.


وتابعت: "أما الكهوف المعدة والمخصصة للزيارة ودخول الزوار، فهي معروفة وآمنة".


وكشفت أن كهف "عين هيت" في الخرج يحظى بشهرة عالمية وإقبال؛ إذ يعد أول وجهة سياحية للأجانب والزوار من الخارج، وتتلقى اتصالات لزيارته من سياح وشركات إنتاج.


وأضافت "الصالح": "التقيت في إحدى المرات بأحد السياح من هولندا؛ حيث كان قادمًا من المطار على كهف (عين هيت) مباشرة، وهي عبارة عن تجمّع مياه جوفية، وكانت سابقًا المياه صالحة للسباحة والغوص ومنظرها جـميـل في داخل كهف".

وترى أن علم الكهوف والمغارات يحتوى على تقنيات منها تقنية تسلق الجبال، تقنية الغوص، وتقنية النزول بالحبال، وتقنية التعامل مع الظلال في باطن الأرض، وتقنية التعامل مع الزواحف والحشرات والخفافيش.


ووصفت كهف "عين هيت" في الخرج بأنه وجهة سياحية بشهرة عالمية من جميع أنحاء العالم، ويعتبر من الوجهات السياحية المستهدفة للتطوير والاستثمار، وتساءلت في هذا الصدد حول موعد تطوير عين هيت.


يذكر أن من كهوف المملكة كهف المغواة العيص، كهف تنومة أبها، كهف السحالي _ النجم الربع الخالي، كهف المفاجاه_أبو نخل _سلطان الصمان، وكهف العجوز العلا، وكهف جانين حائل، وكهف رأس الناقة الأحساء، وكهف جبل النور _غار ثور مكة المكرمة، وكهف ماكر الشياهين_ام جرسان المدينة، وكهف هيت الخرج

وكهف بن رشيد الرياض، وكهف المربع_الطحالب_الفندق الصمان، وكهف جبل قارا _ ام الجماجم الأحساء، وكهف جبل شدا الباحة، وكهف قيس وليلى الأفلاج، وكهف الزيتة_تبوك، وكهف القويع _ الحوطة، وكهف الحباشي الطائف، وكهف الشويمس حائل.

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
05:39 PM

بالفيديو.. "بدور الصالح" أول مرشدة كهوف سعودية: "عين هيت" في الخرج وجهة سياحية عالمية

دعت لتطويرها والاستثمار فيها

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عبدالحكيم شار - الرياض
1
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قالت بدور الصالح، أول مرشدة سعودية مختصة بسياحة الكهوف ومديرة أعمال اللجنة السياحية بغرف الرياض: إن سياحة الكهوف في المملكة كانت مغيّبة سابقًا فلم تكن محط الأنظار والاهتمام أو مسلطة عليها الأضواء.


وأضافت خلال لقائها في برنامج "تم" للحديث عن السياحة والكهوف والطموح: "لدينا أنواع من الكهوف سواء تحت الأرض وفي الجبال منها كهوف الحرّات البركانية في المدينة المنورة والكهوف الكلسية".


ولفتت إلى أنهم مدربون ولديهم رخص ودورات إسعافات خلوية وأولية للتعامل مع استكشاف ودخول الكهوف؛ حيث يفضل ألا يقل عدد المرشدين عن 3 أشخاص، وهناك طرق وعلامات واسترشادات للدخول إلى الكهوف لمعرفة مكان الدخول ومكان الخروج وقت استكشافها.


وتابعت: "أما الكهوف المعدة والمخصصة للزيارة ودخول الزوار، فهي معروفة وآمنة".


وكشفت أن كهف "عين هيت" في الخرج يحظى بشهرة عالمية وإقبال؛ إذ يعد أول وجهة سياحية للأجانب والزوار من الخارج، وتتلقى اتصالات لزيارته من سياح وشركات إنتاج.


وأضافت "الصالح": "التقيت في إحدى المرات بأحد السياح من هولندا؛ حيث كان قادمًا من المطار على كهف (عين هيت) مباشرة، وهي عبارة عن تجمّع مياه جوفية، وكانت سابقًا المياه صالحة للسباحة والغوص ومنظرها جـميـل في داخل كهف".

وترى أن علم الكهوف والمغارات يحتوى على تقنيات منها تقنية تسلق الجبال، تقنية الغوص، وتقنية النزول بالحبال، وتقنية التعامل مع الظلال في باطن الأرض، وتقنية التعامل مع الزواحف والحشرات والخفافيش.


ووصفت كهف "عين هيت" في الخرج بأنه وجهة سياحية بشهرة عالمية من جميع أنحاء العالم، ويعتبر من الوجهات السياحية المستهدفة للتطوير والاستثمار، وتساءلت في هذا الصدد حول موعد تطوير عين هيت.


يذكر أن من كهوف المملكة كهف المغواة العيص، كهف تنومة أبها، كهف السحالي _ النجم الربع الخالي، كهف المفاجاه_أبو نخل _سلطان الصمان، وكهف العجوز العلا، وكهف جانين حائل، وكهف رأس الناقة الأحساء، وكهف جبل النور _غار ثور مكة المكرمة، وكهف ماكر الشياهين_ام جرسان المدينة، وكهف هيت الخرج

وكهف بن رشيد الرياض، وكهف المربع_الطحالب_الفندق الصمان، وكهف جبل قارا _ ام الجماجم الأحساء، وكهف جبل شدا الباحة، وكهف قيس وليلى الأفلاج، وكهف الزيتة_تبوك، وكهف القويع _ الحوطة، وكهف الحباشي الطائف، وكهف الشويمس حائل.

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