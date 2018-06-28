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اختتام "مخالب الصقر 4" بين القوات السعودية والأمريكية

تمرين يهدف إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية للضباط والأفراد

اختُتمت مناورات التمرين العسكري المشترك "مخالب الصقر 4" بين القوات البرية الملكية السعودية والجيش الأمريكي؛ وذلك بالمنطقة الشمالية الغربية.

وشهد ختام التمرين اليوم الثقافي المصاحب لفعاليات التمرين الذي استمر أسبوعين.

ويأتي تمرين "مخالب الصقر" ضمن التمارين المشتركة التي تشارك بها القوات البرية الملكية السعودية؛ بهدف رفع مستوى الجاهزية القتالية لضباط وأفراد القوات البرية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اختتام "مخالب الصقر 4" بين القوات السعودية والأمريكية
سبق

اختُتمت مناورات التمرين العسكري المشترك "مخالب الصقر 4" بين القوات البرية الملكية السعودية والجيش الأمريكي؛ وذلك بالمنطقة الشمالية الغربية.

وشهد ختام التمرين اليوم الثقافي المصاحب لفعاليات التمرين الذي استمر أسبوعين.

ويأتي تمرين "مخالب الصقر" ضمن التمارين المشتركة التي تشارك بها القوات البرية الملكية السعودية؛ بهدف رفع مستوى الجاهزية القتالية لضباط وأفراد القوات البرية.

28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
11:56 AM

اختتام "مخالب الصقر 4" بين القوات السعودية والأمريكية

تمرين يهدف إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية للضباط والأفراد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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اختُتمت مناورات التمرين العسكري المشترك "مخالب الصقر 4" بين القوات البرية الملكية السعودية والجيش الأمريكي؛ وذلك بالمنطقة الشمالية الغربية.

وشهد ختام التمرين اليوم الثقافي المصاحب لفعاليات التمرين الذي استمر أسبوعين.

ويأتي تمرين "مخالب الصقر" ضمن التمارين المشتركة التي تشارك بها القوات البرية الملكية السعودية؛ بهدف رفع مستوى الجاهزية القتالية لضباط وأفراد القوات البرية.

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