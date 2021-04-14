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الجهات الأمنية بالمدينة المنورة تُباشر تطبيق نموذج التصريح الجديد

للتنقل خلال فترة منع التجوال

بدأت مختلف الجهات الأمنية بالمدينة المنورة، اليوم، تطبيق تحديث نماذج "تصاريح التنقل خلال فترة المنع" للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول.

ووثقت "واس" مباشرة فرق الأجهزة الأمنية بطرقات وشوارع المدينة المنورة لتطبيق نموذج التنقل المحدّث بدءاً من الساعة الـثالثة ظهراً.

كما رصدت التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات الجديدة، في مشهد يعكس الوعي المجتمعي المتضامن مع تعليمات القيادة الرشيدة -حفظها الله- حرصاً على سلامة الجميع.

فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجهات الأمنية بالمدينة المنورة تُباشر تطبيق نموذج التصريح الجديد
سبق

بدأت مختلف الجهات الأمنية بالمدينة المنورة، اليوم، تطبيق تحديث نماذج "تصاريح التنقل خلال فترة المنع" للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول.

ووثقت "واس" مباشرة فرق الأجهزة الأمنية بطرقات وشوارع المدينة المنورة لتطبيق نموذج التنقل المحدّث بدءاً من الساعة الـثالثة ظهراً.

كما رصدت التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات الجديدة، في مشهد يعكس الوعي المجتمعي المتضامن مع تعليمات القيادة الرشيدة -حفظها الله- حرصاً على سلامة الجميع.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
05:18 PM

الجهات الأمنية بالمدينة المنورة تُباشر تطبيق نموذج التصريح الجديد

للتنقل خلال فترة منع التجوال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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2,316

بدأت مختلف الجهات الأمنية بالمدينة المنورة، اليوم، تطبيق تحديث نماذج "تصاريح التنقل خلال فترة المنع" للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول.

ووثقت "واس" مباشرة فرق الأجهزة الأمنية بطرقات وشوارع المدينة المنورة لتطبيق نموذج التنقل المحدّث بدءاً من الساعة الـثالثة ظهراً.

كما رصدت التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات الجديدة، في مشهد يعكس الوعي المجتمعي المتضامن مع تعليمات القيادة الرشيدة -حفظها الله- حرصاً على سلامة الجميع.

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