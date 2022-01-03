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أمير الشرقية يدشن "إن الله لا يصلح عمل المفسدين" للتوعية بمخاطر السحر

الحملة ينظمها فرع الأمر بالمعروف بالمنطقة.. وتستهدف مواجهة الكهانة والشعوذة

دشن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الإثنين، أعمال الحملة التوعوية "إن الله لا يصلح عمل المفسدين"، التي ينظمها فرع الرئاسة العامة الهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة الشرقية، بحضور مدير فرع المنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي.

وأشاد أمير المنطقة الشرقية بأهداف الحملة وجهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التوعية والإرشاد، مؤكدًا أهمية هذه الحملات التوعية الفرد والمجتمع.

وأوضح الشيخ "الثبيتي"، أن حملة "إن الله لا يصلح عمل المفسدين" تهدف إلى التوعية بخطر السحر والشعوذة والكهانة ومدعي علم الغيب، وأهمية الأخذ بالوسائل المشروعة في التداوي، والتوعية بالرقية الشرعية والمخالفات التي تقع فيها وذلك عبر وسائل توعوية متنوعة ومواد إعلامية مقروءة ومرئية ومسموعة.

ورفع الشيخ "الثبيتي"، شكره لأمير المنطقة الشرقية على دعمه جميع برامج الهيئة وحملاتها التوعوية والوقائية في المنطقة مما أسهم في إنجاح برامجها وأنشطتها.

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أمير الشرقية يدشن "إن الله لا يصلح عمل المفسدين" للتوعية بمخاطر السحر
سبق

دشن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الإثنين، أعمال الحملة التوعوية "إن الله لا يصلح عمل المفسدين"، التي ينظمها فرع الرئاسة العامة الهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة الشرقية، بحضور مدير فرع المنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي.

وأشاد أمير المنطقة الشرقية بأهداف الحملة وجهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التوعية والإرشاد، مؤكدًا أهمية هذه الحملات التوعية الفرد والمجتمع.

وأوضح الشيخ "الثبيتي"، أن حملة "إن الله لا يصلح عمل المفسدين" تهدف إلى التوعية بخطر السحر والشعوذة والكهانة ومدعي علم الغيب، وأهمية الأخذ بالوسائل المشروعة في التداوي، والتوعية بالرقية الشرعية والمخالفات التي تقع فيها وذلك عبر وسائل توعوية متنوعة ومواد إعلامية مقروءة ومرئية ومسموعة.

ورفع الشيخ "الثبيتي"، شكره لأمير المنطقة الشرقية على دعمه جميع برامج الهيئة وحملاتها التوعوية والوقائية في المنطقة مما أسهم في إنجاح برامجها وأنشطتها.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
01:42 PM

أمير الشرقية يدشن "إن الله لا يصلح عمل المفسدين" للتوعية بمخاطر السحر

الحملة ينظمها فرع الأمر بالمعروف بالمنطقة.. وتستهدف مواجهة الكهانة والشعوذة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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دشن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الإثنين، أعمال الحملة التوعوية "إن الله لا يصلح عمل المفسدين"، التي ينظمها فرع الرئاسة العامة الهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة الشرقية، بحضور مدير فرع المنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي.

وأشاد أمير المنطقة الشرقية بأهداف الحملة وجهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التوعية والإرشاد، مؤكدًا أهمية هذه الحملات التوعية الفرد والمجتمع.

وأوضح الشيخ "الثبيتي"، أن حملة "إن الله لا يصلح عمل المفسدين" تهدف إلى التوعية بخطر السحر والشعوذة والكهانة ومدعي علم الغيب، وأهمية الأخذ بالوسائل المشروعة في التداوي، والتوعية بالرقية الشرعية والمخالفات التي تقع فيها وذلك عبر وسائل توعوية متنوعة ومواد إعلامية مقروءة ومرئية ومسموعة.

ورفع الشيخ "الثبيتي"، شكره لأمير المنطقة الشرقية على دعمه جميع برامج الهيئة وحملاتها التوعوية والوقائية في المنطقة مما أسهم في إنجاح برامجها وأنشطتها.

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