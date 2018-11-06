النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نائب أمير مكة يزور المقر المقترح لمركز "مراس" في جدة

يهدف إلى تقديم التسهيلات لرجال وسيدات ورواد الأعمال

زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، يرافقه مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن جلوي، ووكيل إمارة المنطقة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح؛ المقر المقترح لإنشاء المركز الشامل للخدمات "مراس" الذي يقع في محافظة جدة ويضم عدداً من فروع الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها للمراجعين تحت سقف واحدٍ بما يوفر الوقت والجهد إضافة لتقديم التسهيلات لرجال وسيدات ورواد الأعمال عبر المرافق الملحقة بالمركز.

واستمع الأمير "عبدالله" إلى شرحٍ عن الموقع الذي يقع على مساحة تقدر بأكثر من ثلاثة آلاف م2 موزعة لصالح ثلاث جهات، وهي الإمارة، ويضم عدداَ من الجهات الحكومية التي تقدم الخدمة الميسرة للمراجعين، إضافة لمقر الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وموقع ثالث لـ"مراس" تابع لوزارة التجارة والاستثمار يقدمان التسهيلات لرجال وسيدات ورواد الأعمال، فيما سيبدأ العمل في تنفيذه قريباً ليؤدي مهامه.

ويأتي إنشاء مركز الخدمات الشامل كثمرة لخطوات بدأها نائب أمير منطقة مكة المكرمة للتسهيل على مراجعي الأجهزة الحكومية وراد الأعمال بتهيئة موقع واحد يقدم كافة الخدمات اللازمة لهم.

وكانت أولى الخطوات هي إعلانه خلال منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي عن إطلاق إمارة المنطقة بالشراكة مع برنامج مراس والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبادرة مركز الخدمات الشامل والهادف لتقديم كافة الخدمات والتسهيلات لملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين ورجال وسيدات الأعمال الراغبين في المشاركة في الاستثمارات، كما يعزز التطبيق تحسين وتعزيز البيئة الاستثمارية والخدمية؛ كونه يضم خدمات عدد من الجهات ذات العلاقة ما يسهل إنهاء إجراءات المستثمرين .

وترأس الأمير "عبدالله" عدة اجتماعات لمناقشة خطوات إنشاء المركز الشامل للخدمات الحكومية في المنطقة، الهادف لمساعدة المراجعين على إنهاء إجراءاتهم في مكان واحد بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات ويوفر عليهم عناء التنقل.

وناقش أمير مكة، خلال اجتماعات عدة، إنشاء مكتب للمشاريع هدفه رفع كفاءة تنفيذ مشاريع المنطقة، وزيادة فرص نجاحها، وتسريع إنجازها من خلال المتابعة المستمرة لسير العمل فيها منذ البدء وحتى الانتهاء منها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نائب أمير مكة يزور المقر المقترح لمركز "مراس" في جدة
سبق

زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، يرافقه مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن جلوي، ووكيل إمارة المنطقة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح؛ المقر المقترح لإنشاء المركز الشامل للخدمات "مراس" الذي يقع في محافظة جدة ويضم عدداً من فروع الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها للمراجعين تحت سقف واحدٍ بما يوفر الوقت والجهد إضافة لتقديم التسهيلات لرجال وسيدات ورواد الأعمال عبر المرافق الملحقة بالمركز.

واستمع الأمير "عبدالله" إلى شرحٍ عن الموقع الذي يقع على مساحة تقدر بأكثر من ثلاثة آلاف م2 موزعة لصالح ثلاث جهات، وهي الإمارة، ويضم عدداَ من الجهات الحكومية التي تقدم الخدمة الميسرة للمراجعين، إضافة لمقر الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وموقع ثالث لـ"مراس" تابع لوزارة التجارة والاستثمار يقدمان التسهيلات لرجال وسيدات ورواد الأعمال، فيما سيبدأ العمل في تنفيذه قريباً ليؤدي مهامه.

ويأتي إنشاء مركز الخدمات الشامل كثمرة لخطوات بدأها نائب أمير منطقة مكة المكرمة للتسهيل على مراجعي الأجهزة الحكومية وراد الأعمال بتهيئة موقع واحد يقدم كافة الخدمات اللازمة لهم.

وكانت أولى الخطوات هي إعلانه خلال منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي عن إطلاق إمارة المنطقة بالشراكة مع برنامج مراس والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبادرة مركز الخدمات الشامل والهادف لتقديم كافة الخدمات والتسهيلات لملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين ورجال وسيدات الأعمال الراغبين في المشاركة في الاستثمارات، كما يعزز التطبيق تحسين وتعزيز البيئة الاستثمارية والخدمية؛ كونه يضم خدمات عدد من الجهات ذات العلاقة ما يسهل إنهاء إجراءات المستثمرين .

وترأس الأمير "عبدالله" عدة اجتماعات لمناقشة خطوات إنشاء المركز الشامل للخدمات الحكومية في المنطقة، الهادف لمساعدة المراجعين على إنهاء إجراءاتهم في مكان واحد بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات ويوفر عليهم عناء التنقل.

وناقش أمير مكة، خلال اجتماعات عدة، إنشاء مكتب للمشاريع هدفه رفع كفاءة تنفيذ مشاريع المنطقة، وزيادة فرص نجاحها، وتسريع إنجازها من خلال المتابعة المستمرة لسير العمل فيها منذ البدء وحتى الانتهاء منها.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
05:05 PM

نائب أمير مكة يزور المقر المقترح لمركز "مراس" في جدة

يهدف إلى تقديم التسهيلات لرجال وسيدات ورواد الأعمال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
1,489

زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، يرافقه مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن جلوي، ووكيل إمارة المنطقة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح؛ المقر المقترح لإنشاء المركز الشامل للخدمات "مراس" الذي يقع في محافظة جدة ويضم عدداً من فروع الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها للمراجعين تحت سقف واحدٍ بما يوفر الوقت والجهد إضافة لتقديم التسهيلات لرجال وسيدات ورواد الأعمال عبر المرافق الملحقة بالمركز.

واستمع الأمير "عبدالله" إلى شرحٍ عن الموقع الذي يقع على مساحة تقدر بأكثر من ثلاثة آلاف م2 موزعة لصالح ثلاث جهات، وهي الإمارة، ويضم عدداَ من الجهات الحكومية التي تقدم الخدمة الميسرة للمراجعين، إضافة لمقر الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وموقع ثالث لـ"مراس" تابع لوزارة التجارة والاستثمار يقدمان التسهيلات لرجال وسيدات ورواد الأعمال، فيما سيبدأ العمل في تنفيذه قريباً ليؤدي مهامه.

ويأتي إنشاء مركز الخدمات الشامل كثمرة لخطوات بدأها نائب أمير منطقة مكة المكرمة للتسهيل على مراجعي الأجهزة الحكومية وراد الأعمال بتهيئة موقع واحد يقدم كافة الخدمات اللازمة لهم.

وكانت أولى الخطوات هي إعلانه خلال منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي عن إطلاق إمارة المنطقة بالشراكة مع برنامج مراس والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبادرة مركز الخدمات الشامل والهادف لتقديم كافة الخدمات والتسهيلات لملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين ورجال وسيدات الأعمال الراغبين في المشاركة في الاستثمارات، كما يعزز التطبيق تحسين وتعزيز البيئة الاستثمارية والخدمية؛ كونه يضم خدمات عدد من الجهات ذات العلاقة ما يسهل إنهاء إجراءات المستثمرين .

وترأس الأمير "عبدالله" عدة اجتماعات لمناقشة خطوات إنشاء المركز الشامل للخدمات الحكومية في المنطقة، الهادف لمساعدة المراجعين على إنهاء إجراءاتهم في مكان واحد بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات ويوفر عليهم عناء التنقل.

وناقش أمير مكة، خلال اجتماعات عدة، إنشاء مكتب للمشاريع هدفه رفع كفاءة تنفيذ مشاريع المنطقة، وزيادة فرص نجاحها، وتسريع إنجازها من خلال المتابعة المستمرة لسير العمل فيها منذ البدء وحتى الانتهاء منها.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,271
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,516
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
51,929
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,163

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

عبدالغني الشيخ
التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

ماجد البريكان
محاضرة الأميرة

محاضرة الأميرة

سلطان رديف
"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

حواء القرني
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

منيرة الرشيد
حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

صالح مطر الغامدي
الحاقدون أرادوها "ليبيا سعودية"

الحاقدون أرادوها "ليبيا سعودية"

عبدالغني الشيخ
مدينة شرورة تعاتب "الكهرباء"!

مدينة شرورة تعاتب "الكهرباء"!

محمد الصيـعري
قناة حاقدة لن تهزك يا وطن الشموخ

قناة حاقدة لن تهزك يا وطن الشموخ

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة