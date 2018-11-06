نائب أمير مكة يزور المقر المقترح لمركز "مراس" في جدة

يهدف إلى تقديم التسهيلات لرجال وسيدات ورواد الأعمال

زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، يرافقه مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن جلوي، ووكيل إمارة المنطقة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح؛ المقر المقترح لإنشاء المركز الشامل للخدمات "مراس" الذي يقع في محافظة جدة ويضم عدداً من فروع الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها للمراجعين تحت سقف واحدٍ بما يوفر الوقت والجهد إضافة لتقديم التسهيلات لرجال وسيدات ورواد الأعمال عبر المرافق الملحقة بالمركز.

واستمع الأمير "عبدالله" إلى شرحٍ عن الموقع الذي يقع على مساحة تقدر بأكثر من ثلاثة آلاف م2 موزعة لصالح ثلاث جهات، وهي الإمارة، ويضم عدداَ من الجهات الحكومية التي تقدم الخدمة الميسرة للمراجعين، إضافة لمقر الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وموقع ثالث لـ"مراس" تابع لوزارة التجارة والاستثمار يقدمان التسهيلات لرجال وسيدات ورواد الأعمال، فيما سيبدأ العمل في تنفيذه قريباً ليؤدي مهامه.

ويأتي إنشاء مركز الخدمات الشامل كثمرة لخطوات بدأها نائب أمير منطقة مكة المكرمة للتسهيل على مراجعي الأجهزة الحكومية وراد الأعمال بتهيئة موقع واحد يقدم كافة الخدمات اللازمة لهم.

وكانت أولى الخطوات هي إعلانه خلال منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي عن إطلاق إمارة المنطقة بالشراكة مع برنامج مراس والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبادرة مركز الخدمات الشامل والهادف لتقديم كافة الخدمات والتسهيلات لملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين ورجال وسيدات الأعمال الراغبين في المشاركة في الاستثمارات، كما يعزز التطبيق تحسين وتعزيز البيئة الاستثمارية والخدمية؛ كونه يضم خدمات عدد من الجهات ذات العلاقة ما يسهل إنهاء إجراءات المستثمرين .

وترأس الأمير "عبدالله" عدة اجتماعات لمناقشة خطوات إنشاء المركز الشامل للخدمات الحكومية في المنطقة، الهادف لمساعدة المراجعين على إنهاء إجراءاتهم في مكان واحد بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات ويوفر عليهم عناء التنقل.

وناقش أمير مكة، خلال اجتماعات عدة، إنشاء مكتب للمشاريع هدفه رفع كفاءة تنفيذ مشاريع المنطقة، وزيادة فرص نجاحها، وتسريع إنجازها من خلال المتابعة المستمرة لسير العمل فيها منذ البدء وحتى الانتهاء منها.