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بالفيديو.. هل يؤثر "كورونا" على كبار السن فقط أم أن الشباب أيضاً معرضون له؟

بين المقطع الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس

تماشياً مع جهود وزارة الصحة في حماية المجتمع من الإصابة بفيروس كورونا، أنتج مركز تعزيز الصحة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة مقطعاً توعوياً مصوراً يوضح مدى تعرض كبار السن والشباب للإصابة بفيروس كورونا.

كما بين المقطع الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. هل يؤثر "كورونا" على كبار السن فقط أم أن الشباب أيضاً معرضون له؟
سبق

تماشياً مع جهود وزارة الصحة في حماية المجتمع من الإصابة بفيروس كورونا، أنتج مركز تعزيز الصحة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة مقطعاً توعوياً مصوراً يوضح مدى تعرض كبار السن والشباب للإصابة بفيروس كورونا.

كما بين المقطع الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
08:51 PM
اخر تعديل
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
10:05 PM

بالفيديو.. هل يؤثر "كورونا" على كبار السن فقط أم أن الشباب أيضاً معرضون له؟

بين المقطع الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
0
8,338

تماشياً مع جهود وزارة الصحة في حماية المجتمع من الإصابة بفيروس كورونا، أنتج مركز تعزيز الصحة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة مقطعاً توعوياً مصوراً يوضح مدى تعرض كبار السن والشباب للإصابة بفيروس كورونا.

كما بين المقطع الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

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