وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.. المجمعات التجارية بعسير تستأنف نشاطها

أشرفت فرق رقابية من أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة على تطبيق الاشتراطات

استأنفت المجمعات التجارية "المولات" المشمولة بقرار رفع الحظر الجزئي نشاطها اليوم في منطقة عسير وسط تطبيق إجراءات احترازية مشددة.

وفتحت عدد من "المولات" في محافظة خميس مشيط ومدينة أبها، أبوابها لاستقبال المواطنين والمقيمين الراغبين في شراء مستلزماتهم خلال الفترة من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة عصراً.

وأشرفت فرق رقابية من أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها، على تطبيق الاشتراطات الاحترازية التي تضمنت إرشادات وتعليمات صحية، من أهمها منع أي نشاط داخل تلك المراكز التجارية الكبرى لا يحقق التباعد الجسدي مثل ( عيادات التجميل، صالونات الحلاقة، النوادي الرياضية والصحية، المراكز الترفيهية، ودور السينما، صالونات التجميل والمطاعم والمقاهي، المصليات وغيرها من الأنشطة التي لا تحقق التباعد الاجتماعي) بالإضافة إلى ربط كاميرات المجمعات التجارية مع غرف التحكم في الأمانة والبلديات التابعة لها، لمتابعة حركة مرتادي الأسواق ومنع حدوث الازدحام، وإلزام أصحاب المجمعات بوضع معقمات كافية وبمعدل علبة تعقيم لكل 50 متراً، والتأكيد على أصحاب المحلات والمجمعات للالتزام بالحد المسموح به ( متسوق لكل / 10 م٢).

وشملت الإجراءات التي طبقت ابتداء من اليوم إلزام أصحاب المجمعات ومراكز التسوق بالمسح النشط للمتسوقين وتوفير أجهزة قياس درجة حرارة الجسم وتعيين ضابط اتصال من رجال الأمن للتنسيق في تنظيم المتسوقين ووضع مسارات التباعد الاجتماعي أمام المحلات التي يحصل بها ازدحام متسوقين لتنظيم عملية الدخول وتوفير كمامات وقفازات بشكل كافٍ للمتسوقين.

وتم تطبيق إجراءات أخرى داخل المجمعات التجارية منها تعطيل استخدام كراسي الانتظار وأماكن الجلوس وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم لأماكن الملامسة في المحلات مثل مقابض الأبواب، السلالم، المصاعد والأرضيات، إضافة إلى وضع لافتات توعوية توضح الإرشادات الاحترازية لمنع الإصابة بالمرض.