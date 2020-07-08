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يعمل دون ترخيص.. إغلاق ناد رياضي نسائي مخالف بمكة

تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة ببلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، وبمشاركة وحدة الرقابة النسائية، نادياً رياضياً نسائياً مخالفاً في حي الشوقية، وذلك خلال الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها الفرق الميدانية التابعة للبلدية على المنشآت التجارية والمتعلقة بالصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد بن غالب المشخي، أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط وإغلاق ناد رياضي نسائي مخالف يزاول النشاط دون الحصول على التراخيص النظامية، مبيناً أنه تم إغلاقه في الحال وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

وأكد "المشيخي" أن أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات، تكثف الجولات الرقابية وبصفة مستمرة، وتتخذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطن والمقيم، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940، وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية، ورفع مستوى الاشتراطات البلدية الصحية بالعاصمة المقدسة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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يعمل دون ترخيص.. إغلاق ناد رياضي نسائي مخالف بمكة
سبق

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة ببلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، وبمشاركة وحدة الرقابة النسائية، نادياً رياضياً نسائياً مخالفاً في حي الشوقية، وذلك خلال الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها الفرق الميدانية التابعة للبلدية على المنشآت التجارية والمتعلقة بالصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد بن غالب المشخي، أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط وإغلاق ناد رياضي نسائي مخالف يزاول النشاط دون الحصول على التراخيص النظامية، مبيناً أنه تم إغلاقه في الحال وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

وأكد "المشيخي" أن أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات، تكثف الجولات الرقابية وبصفة مستمرة، وتتخذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطن والمقيم، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940، وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية، ورفع مستوى الاشتراطات البلدية الصحية بالعاصمة المقدسة.

08 يوليو 2020 - 17 ذو القعدة 1441
07:54 PM

يعمل دون ترخيص.. إغلاق ناد رياضي نسائي مخالف بمكة

تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة ببلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، وبمشاركة وحدة الرقابة النسائية، نادياً رياضياً نسائياً مخالفاً في حي الشوقية، وذلك خلال الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها الفرق الميدانية التابعة للبلدية على المنشآت التجارية والمتعلقة بالصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد بن غالب المشخي، أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط وإغلاق ناد رياضي نسائي مخالف يزاول النشاط دون الحصول على التراخيص النظامية، مبيناً أنه تم إغلاقه في الحال وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

وأكد "المشيخي" أن أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات، تكثف الجولات الرقابية وبصفة مستمرة، وتتخذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطن والمقيم، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940، وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية، ورفع مستوى الاشتراطات البلدية الصحية بالعاصمة المقدسة.

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