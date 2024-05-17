النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اتحاد السلة يدشن 22 برنامجاً عبر "يوتيوب" خلال الحجر المنزلي

لتثقيف اللاعبين والمدربين والحكام والإداريين والمتابعين

دشن الاتحاد السعودي لكرة السلة، 22 برنامجاً افتراضياً وتدريبياً، في موقعه الرسمي عبر "يوتيوب"، أثناء فترة الحظر المنزلي.

جاء ذلك بهدف تطوير وتثقيف اللاعبين والمدربين والحكام والإداريين وجميع المتابعين لكرة السلة.

وشملت 14 برنامجاً افتراضياً تحتوي على محاضرات تخص اللعبة، و6 برامج تدريبية تخص رفع جوانب اللياقة للاعبين.

كما يشارك 25 حكماً سعودياً في الدورة الافتراضية للحكام التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة السلة.

ويشرف على هذه البرامج رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة، عبد الرحمن المسعد، والمدير التنفيذي للاتحاد، عبدالإله الشعيل.

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة الاتحاد، المشرف التنفيذي على الفعاليات والبرامج، الدكتور غسان طاشكندي، إن عدد المتابعين والمشاهدات للبرامج وصل أكثر من 7 آلاف مشاهدة، وسط تفاعل كبير من داخل المملكة وخارجها.

وبلغت نسبة المتابعة من الداخل 60%، ومن الخارج 40%. وتأتي تونس في المرتبة الأولى ولبنان ثانياً، ومصر ثالثاً في أعداد المشاهدات والمتابعين.

وأضاف "طاشكندي"، أن الاتحاد السعودي لكرة السلة، استضاف عدداً من المسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" والمشرفين على مسابقات وفعاليات كرة السلة في جميع المسابقات منها مسابقة 3 ×3 واستضافة عدد من المدربين المعروفين والمحاضرين الدوليين للتحكيم.

الاتحاد السعودي لكرة السلة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
اتحاد السلة يدشن 22 برنامجاً عبر "يوتيوب" خلال الحجر المنزلي
سبق

دشن الاتحاد السعودي لكرة السلة، 22 برنامجاً افتراضياً وتدريبياً، في موقعه الرسمي عبر "يوتيوب"، أثناء فترة الحظر المنزلي.

جاء ذلك بهدف تطوير وتثقيف اللاعبين والمدربين والحكام والإداريين وجميع المتابعين لكرة السلة.

وشملت 14 برنامجاً افتراضياً تحتوي على محاضرات تخص اللعبة، و6 برامج تدريبية تخص رفع جوانب اللياقة للاعبين.

كما يشارك 25 حكماً سعودياً في الدورة الافتراضية للحكام التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة السلة.

ويشرف على هذه البرامج رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة، عبد الرحمن المسعد، والمدير التنفيذي للاتحاد، عبدالإله الشعيل.

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة الاتحاد، المشرف التنفيذي على الفعاليات والبرامج، الدكتور غسان طاشكندي، إن عدد المتابعين والمشاهدات للبرامج وصل أكثر من 7 آلاف مشاهدة، وسط تفاعل كبير من داخل المملكة وخارجها.

وبلغت نسبة المتابعة من الداخل 60%، ومن الخارج 40%. وتأتي تونس في المرتبة الأولى ولبنان ثانياً، ومصر ثالثاً في أعداد المشاهدات والمتابعين.

وأضاف "طاشكندي"، أن الاتحاد السعودي لكرة السلة، استضاف عدداً من المسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" والمشرفين على مسابقات وفعاليات كرة السلة في جميع المسابقات منها مسابقة 3 ×3 واستضافة عدد من المدربين المعروفين والمحاضرين الدوليين للتحكيم.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
08:53 PM

اتحاد السلة يدشن 22 برنامجاً عبر "يوتيوب" خلال الحجر المنزلي

لتثقيف اللاعبين والمدربين والحكام والإداريين والمتابعين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
59

دشن الاتحاد السعودي لكرة السلة، 22 برنامجاً افتراضياً وتدريبياً، في موقعه الرسمي عبر "يوتيوب"، أثناء فترة الحظر المنزلي.

جاء ذلك بهدف تطوير وتثقيف اللاعبين والمدربين والحكام والإداريين وجميع المتابعين لكرة السلة.

وشملت 14 برنامجاً افتراضياً تحتوي على محاضرات تخص اللعبة، و6 برامج تدريبية تخص رفع جوانب اللياقة للاعبين.

كما يشارك 25 حكماً سعودياً في الدورة الافتراضية للحكام التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة السلة.

ويشرف على هذه البرامج رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة، عبد الرحمن المسعد، والمدير التنفيذي للاتحاد، عبدالإله الشعيل.

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة الاتحاد، المشرف التنفيذي على الفعاليات والبرامج، الدكتور غسان طاشكندي، إن عدد المتابعين والمشاهدات للبرامج وصل أكثر من 7 آلاف مشاهدة، وسط تفاعل كبير من داخل المملكة وخارجها.

وبلغت نسبة المتابعة من الداخل 60%، ومن الخارج 40%. وتأتي تونس في المرتبة الأولى ولبنان ثانياً، ومصر ثالثاً في أعداد المشاهدات والمتابعين.

وأضاف "طاشكندي"، أن الاتحاد السعودي لكرة السلة، استضاف عدداً من المسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" والمشرفين على مسابقات وفعاليات كرة السلة في جميع المسابقات منها مسابقة 3 ×3 واستضافة عدد من المدربين المعروفين والمحاضرين الدوليين للتحكيم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,304
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,400
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,537
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,393

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة