اتحاد السلة يدشن 22 برنامجاً عبر "يوتيوب" خلال الحجر المنزلي

لتثقيف اللاعبين والمدربين والحكام والإداريين والمتابعين

دشن الاتحاد السعودي لكرة السلة، 22 برنامجاً افتراضياً وتدريبياً، في موقعه الرسمي عبر "يوتيوب"، أثناء فترة الحظر المنزلي.

جاء ذلك بهدف تطوير وتثقيف اللاعبين والمدربين والحكام والإداريين وجميع المتابعين لكرة السلة.

وشملت 14 برنامجاً افتراضياً تحتوي على محاضرات تخص اللعبة، و6 برامج تدريبية تخص رفع جوانب اللياقة للاعبين.

كما يشارك 25 حكماً سعودياً في الدورة الافتراضية للحكام التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة السلة.

ويشرف على هذه البرامج رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة، عبد الرحمن المسعد، والمدير التنفيذي للاتحاد، عبدالإله الشعيل.

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة الاتحاد، المشرف التنفيذي على الفعاليات والبرامج، الدكتور غسان طاشكندي، إن عدد المتابعين والمشاهدات للبرامج وصل أكثر من 7 آلاف مشاهدة، وسط تفاعل كبير من داخل المملكة وخارجها.

وبلغت نسبة المتابعة من الداخل 60%، ومن الخارج 40%. وتأتي تونس في المرتبة الأولى ولبنان ثانياً، ومصر ثالثاً في أعداد المشاهدات والمتابعين.

وأضاف "طاشكندي"، أن الاتحاد السعودي لكرة السلة، استضاف عدداً من المسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" والمشرفين على مسابقات وفعاليات كرة السلة في جميع المسابقات منها مسابقة 3 ×3 واستضافة عدد من المدربين المعروفين والمحاضرين الدوليين للتحكيم.