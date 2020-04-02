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"الصحة" تعلن تسجيل 165 إصابة جديدة بـ"كورونا".. وإجمالي المتعافين يرتفع لـ328 حالة

زامبيا تعلن عن أول وفاة بـ"كورونا"

إصابة 3 حالات جديدة بالفيروس

سجلت زامبيا، اليوم، ثلاث حالات إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 39 حالة.

وأفاد وزير الصحة في زامبيا تشيتالو تشيلوفيا، بأن الحالات الثلاث الجديدة انتقلت لهم العدوى من أشخاص سافروا إلى الخارج.

فيروس كورونا الجديد

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زامبيا تعلن عن أول وفاة بـ"كورونا"
سبق

سجلت زامبيا، اليوم، ثلاث حالات إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 39 حالة.

وأفاد وزير الصحة في زامبيا تشيتالو تشيلوفيا، بأن الحالات الثلاث الجديدة انتقلت لهم العدوى من أشخاص سافروا إلى الخارج.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
04:35 PM
اخر تعديل
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
05:48 PM

زامبيا تعلن عن أول وفاة بـ"كورونا"

إصابة 3 حالات جديدة بالفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت زامبيا، اليوم، ثلاث حالات إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 39 حالة.

وأفاد وزير الصحة في زامبيا تشيتالو تشيلوفيا، بأن الحالات الثلاث الجديدة انتقلت لهم العدوى من أشخاص سافروا إلى الخارج.

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